بعد قرار فسخ عقده، وكيل عبد الحميد معالي يرفض الرد على مسئولي الزمالك

 يرفض وكيل المغربي عبدالحميد معالي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الرد على مسئولي الأبيض بعدما بدأ في إجراءات فسخ عقده من طرف واحد.

وكان عبد الحميد معالي قدم إنذارا لنادي الزمالك الأسبوع الماضي بسبب مستحقاته المتأخرة، ويحق له الآن فسخ عقده بشكل رسمي مع الزمالك من طرف واحد وهو ما يعمل عليه وكيله الآن.

وعلمت فيتو أن الزمالكيحاول الآن التواصل مع وكيل أعمال اللاعب لحل الأزمة بشكل ودي قبل الدخول في أزمة جديدة بالفيفا، ولكن وكيل اللاعب يرفض الرد عليهم بسبب تجاهلهم له خلال الأيام الماضية لدفع مستحقات اللاعب بانتظام.

فيما تلقى نادي الزمالك إخطارًا من رابطة الأندية المحترفة، بتحديد موعد مبارياته في بطولة كأس عاصمة مصر.

مواعيد مباريات الزمالك في كأس الرابطة 

جاءت مواعيد مباريات الزمالك كالتالي:

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك   الثلاثاء 9 ديسمبر  الساعة 8:00  ستاد المقاولون العرب.

الزمالك × حرس الحدود   السبت 20 ديسمبر  الساعة 8:00  ستاد المقاولون العرب.

الزمالك × سموحة   الخميس 25  ديسمبر  الساعة 8:00  ستاد المقاولون العرب.

الاتحاد × الزمالك   الخميس 1 يناير 2026  الساعة 5:00  ستاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك × زد   الأحد 11 يناير 2026  الساعة 8:00   ستاد المقاولون العرب.

المصري × الزمالك   الخميس 15 يناير 2026  الساعة 8:00   ستاد  الجيش ببرج العرب.

الزمالك يستأنف تدريباته 

وكان الجهاز  الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، كان قد منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف  الزمالك تدريباته اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

