بيان جديد من وزارة الشباب والرياضة بشأن وفاة السباح يوسف محمد

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا جديدا بشان أزمة وفاة يوسف محمد لاعب السباحة بنادي الزهور، خلال بطولة الجمهورية للسباحة، بعدما أعلنت أمس الأربعاء إحالة الملف بأكمله للنيابة العامة للتحقيق في ملابساته، إضافة إلى تشكيل لجنة من قطاعات الوزارة المختصة بالحوكمة والتفتيش والشئون القانونية والإدارية والطبية للتحقق من كافة الإجراءات الخاصة بالبطولة في ضوء الكود الطبي الصادر ضمن اللائحة الطبية للوزارة والملزمة لكافة الهيئات الرياضية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها النهائي مشفوعًا بالتقارير والمستندات الرسمية التي تم التحصل عليها من الجهات المعنية ومنها الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور وهيئة الإسعاف المصرية وهيئة استاد القاهرة إضافة إلى تقرير اللجنة الطبية العليا بالوزارة والجاري تسليمها جميعًا إلى النيابة العامة.

وطالبت وزارة الشباب والرياضة كافة وسائل الإعلام، بعدم الانسياق خلف الشائعات المتواترة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي تقديرًا للتحقيقات الرسمية التي تجري حاليًا بمعرفة النيابة العامة.

قصة وفاة يوسف محمد لاعب السباحة بنادي الزهور

وفاة يوسف محمد لاعب السباحة بنادي الزهور، جاءت بعد تعرضه لحالة إغماء داخل حمام السباحة، خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 عامًا، المقامة في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة.

وشارك اللاعب يوسف محمد في تصفيات سباق 50 متر ظهر، واحتل المركز الثاني، قبل أن يتعرض لحالة إغماء مفاجئة داخل حمام السباحة، وتم نقله لأحد المستشفيات في مدينة نصر قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان اللاعب حقق المركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات 100 متر ظهر يوم 27 نوفمبر الماضي، لتكون آخر ألقابه قبل أيام قليلة من الوفاة.

غضب بسبب وفاة يوسف محمد

وفاة السباح يوسف محمد داخل حمام السباحة، أثارت غضبًا شديدًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن السباح محمد يوسف، 12 عامًا، كان أحد السباحين في تصفيات سباقات الـ Back ولمس الأوميجا، ولم يشعر به أحد عند وفاته.

القصة الكاملة لمصرع السباح الصغير يوسف محمد

وفاة السباح الصغير يوسف محمد تحمل في طياتها كثيرًا من الألم والحزن والصدمة في آن واحد، وبداية مأساة السباح محمد يوسف كانت داخل استاد القاهرة، عندما كان محمد يستعد للبطولة، في تصفية في سباقات الـ Back ولمس الأوميجا، وبالفعل بدأ السباق وانطلق محمد، لكنه فجأة اختفى، فقد وعيه داخل الحمام وأثناء السباق، ظل تحت المياه لمدة 10 دقائق، لم يلحظ غيابه أحد، وكأن المسابقة قد خلت من المراقبين والمحكمين وحتى المدرب، لا أحد هناك لينقذ محمد يوسف.

مصرع السباح يوسف محمد، فيتو

المفاجأة الصادمة لمصرع السباح يوسف محمد بنادي الزهور يحكيها أحد شهود العيان، الذي قال: "أنا كنت في البطولة، ومش هكلمكوا عن التنظيم لأنه كان سيئ جدًا، محمد يوسف كان في آخر تصفية في سباقات الـ Back ولمس الأوميجا وأغمى عليه، الأوميجا دي بتبقى آخر السباق وعند الحكم، والكارثة الكبيرة أن بعد الـ Back خدوا راحة، ونزلوا يكملوا، وفيه ولد شافه وهما بيعوموا، وقال للحكم في حد تحت المياه والحكم مكانش مصدقه أصلًا".

واستطرد شاهد العيان قائلًا: "لو حسبنا الوقت يبقى فضل تحت الماية بتاع 10 دقائق، ومحدش لاحظ أي حاجة ولا حد شافه سواء حكم ولا منقذ".

تساؤلات حول غياب المنقذين والمراقبين

وتساءل العديد من النشطاء عن عدم وجود منقذ أو مراقب أو حتى مدرب داخل البطولة، يلاحظ عملية اختفاء السباح محمد يوسف تحت المياه في مدة استمرت 10 دقائق، وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الاتحاد المصري للسباحة، فإن اللاعب تعرّض لحالة إغماء مفاجئة فور انتهاء سباق 50 مترًا ظهر، ليتم نقله بشكل عاجل إلى مستشفى مجاور لاستاد القاهرة، حيث وافته المنية رغم محاولات الإنعاش.

اتحاد السباحة يكتفي بالنعي

ونعى مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، برئاسة المهندس ياسر إدريس، اللاعب يوسف محمد لاعب نادي الزهور، الذي وافته المنية عقب نقله إلى مستشفى دار الفؤاد المجاورة لاستاد القاهرة، وذلك بعد تعرضه لحالة إغماء خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة المقامة حاليًا بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

وتقدم الاتحاد المصري للسباحة بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة اللاعب الراحل، معربين عن بالغ حزنهم لرحيله المفاجئ، وداعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

وأعلن الاتحاد المصري للسباحة، الحداد 3 أيام حزنًا على وفاة اللاعب يوسف محمد لاعب نادي الزهور.

الأغرب أن اتحاد السباحة في بيانه ذكر أن اللاعب تعرض للإغماء وتدخل المسعفون والمراقبون سريعا، قبل أن يفضح مقطع فيديو رصد اللحظات الأخيرة لـ يوسف محمد كذب تلك الرواية، حيث ظهر من خلال الفيديو مشاركة اللاعب في تصفية سباق 50 متر قبل تعرضه لحالة إغماء في نهاية السباق، وظل تحت الماء لعدة دقائق كانت كفيلة بإنهاء حياته.

وزير الشباب والرياضة يحيل الواقعة للنيابة العامة

فيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة إحالة واقعة وفاة السَّباح يوسف محمد لاعب نادي الزهور، وما جرى رصده من معلوماتٍ أولية بشأن الحادث، إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق في ضوءِ مراجعة الكود الطبي المعتمد بالوزارة.

وفور حدوث تلك الواقعة، طالبت وزارة الشباب والرياضة الاتحاد المصري للسباحة بإعداد تقريرٍ شامل وعاجل يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث، كما أمر وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنةٍ ضمَّت مختصين من الشئون القانونية واللجنة الطبية العليا والأداء الرياضي والرقابة الداخلية؛ لمراجعة الإجراءات الطبية والفنية والإدارية؛ وصولًا لبيان مدى تطبيق الكود الطبي الخاص بممارسة الرياضة والمنافسات بالأندية ومراكز الشباب، وكذلك مراجعة المسئولين بالنادي المذكور بما جرى اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

وشدد أشرف صبحي على أن سلامة الرياضيين تأتي على رأس أولويات الدولة، وأن الوزارة تعمل باستمرارٍ على متابعة تطبيق الإجراءات الطبية والفنية المنظمة للأنشطة الرياضية، بما يضمن بيئة آمنة لكافة الرياضيين.

