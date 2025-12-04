استبعد البرتغال بقيادة رونالدو، ميسي يرشح 5 منتخبات للفوز بـ كأس العالم 2026

18 حجم الخط

قام الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بترشيح 5 منتخبات للتتويج ببطولة كأس العالم 2026، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال يونيو ويوليو القادمين.

وتقام كأس العالم 2026، في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، في 16 مدينة مضيفة في الولايات المتحدة، وكندا والمكسيك، لتكون أكبر نسخة في تاريخ البطولة.

وسيمتد الحدث، الذي تم توسيعه ليشمل 48 فريقًا و104 مباريات، وستقام القرعة، غدًا الجمعة، في أمريكا.

5 منتخبات رشحها ميسي للتتتويج بكأس العالم 2026

قبل قرعة كأس العالم 2026، تطرق ليونيل ميسي إلى إمكانية فوز الأرجنتين باللقب مجددًا كما فعلتها في المونديال السابق، وعلّق قائلًا: "أي فريق قادر على تصعيب الأمور".

وأكد نجم فريق إنتر ميامي أنهم كانوا متفوقين بكثير في مباراتي هولندا وفرنسا في البطولة السابقة، وقال: "الفوز بكأس العالم صعب للغاية".

وعن توقعاته للفائز بالمونديال المقبل، قال: "هناك فِرق قوية جدًا، مثل إسبانيا، وفرنسا، وإنجلترا، والبرازيل، وألمانيا، تطمح إلى التتويج بالبطولة".

ميسي لم يرشح البرتغال بقيادة رونالدو للفوز بكأس العالم

ولم يتحدث ميسي عن منتخب البرتغال، بقيادة كريستيانو رونالدو، حيث استبعد ميسي "الدون" ورفاقه من ترشيحاته للتويج باللقب.



