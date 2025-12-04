الزمالك يستأنف تدريباته، غياب 11 لاعبا ومشاركة أحمد حمدي رغم زواجه

18 حجم الخط

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الخميس على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

شهدت تدريبات الزمالك غياب كل من؛ محمد عواد ومحمود حمدي"الونش" للتواجد مع منتخب مصر المشارك في كأس العرب، والخماسي محمد صبحي وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة للتواجد في معسكر منتخب مصر الأول استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى محمود بنتايج المتواجد مع منتخب المغرب في كأس العرب، وعدي الدباغ المنضم لمنتخب فلسطين، وسيف الجزيري المتواجد مع منتخب تونس، بجانب الأنجولي شيكو بانزا المنضم لمعسكر منتخب أنجولا استعدادًا لأمم أفريقيا.

الونش

وشارك أحمد حمدي لاعب وسط الزمالك في التدريبات بصورة طبيعية رغم احتفاله بزفافه يوم الإثنين الماضي.

الزمالك وكهرباء الاسماعيلية

ويستعد فريق الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر

