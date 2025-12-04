ترامب ورئيسا المكسيك وكندا يحضرون قرعة كأس العالم 2026 غدا

18 حجم الخط

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، أن رؤساء الدول الثلاث المستضيفة لبطولة كأس العالم 2026، كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، سيجتمعون في واشنطن لحضور القرعة النهائية المقرر إجراؤها، غدا الجمعة، مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية.

رؤساء الدول المستضيفة يحضرون قرعة كأس العالم 2026

ونشر الموقع الرسمي للفيفا بيانا جاء فيه: أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، والرئيس المكسيكي كلوديا شينباوم، ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، حضورهم في هذا الحدث التاريخي، حيث سيكتشف العالم تكوين المجموعات الـ12 المكونة من أربعة فرق في أول بطولة كأس عالم لكرة القدم تضم 48 فريقا.

وسيرحب القادة الثلاثة بملايين المشجعين في 16 مدينة مضيفة، حيث ستحتل بلدانهم مركز الصدارة المونديال الذي سيقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

موعد قرعة كأس العالم 2026

وتبدأ مراسم القرعة غدا الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بمركز جون كينيدي في واشنطن.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية في ملعب استيكا بالمكسيك يوم 11 يونيو المقبل.

