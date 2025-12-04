اتحاد الكرة يستعرض طريق الأندية لنهائي كأس مصر

الخميس 04 ديسمبر 2025
استعرض حساب الاتحاد المصري لكرة القدم على فيسبوك، طريق الأندية حتى النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2025-2026، والتي أقيمت منه عدة مباريات.

طريق الأندية حتى النهائي في كأس مصر

فوز الجونة على بترول أسيوط في كأس مصر

تأهل فريق الجونة إلى الدور الـ 16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بترول أسيوط بنتيجة 2ـ1 في المباراة التي جمعت بينهما على استاد خالد بشارة، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

سجل هدفي الجونة كل من أحمد عبد الرسول في الدقيقة 56 ومحمد النحاس في الدقيقة 67، بينما جاء هدف بترول أسيوط الوحيد في الدقيقة 80.

وفاز فريق الجونة على فريق الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في آخر مباراة له في الدوري.

