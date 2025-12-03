الأربعاء 03 ديسمبر 2025
محافظات

ضبط 500 كيلو عسل مجهول المصدر قبل بيعها في أسيوط

ضبط عسل مجهول المصدر
ضبط عسل مجهول المصدر بأسيوط،فيتو
أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع بالمحافظة للتصدي لمحاولات الغش التجاري وضمان سلامة السلع الغذائية، وحماية حقوق المستهلكين، وتحقيق الانضباط في الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بقيادة خالد محمد، وكيل الوزارة، نفذت حملة تموينية موسعة بمركزي منفلوط والقوصية، أسفرت عن ضبط 500 كيلوغرام من عسل النحل داخل أحد المخازن بمركز منفلوط بدون أي بيانات تفيد الصلاحية أو المصدر، وهو ما يعد مخالفة صريحة للضوابط والقوانين المنظمة لتداول السلع الغذائية. 

شارك في الحملة كل من عبد الرحيم سيد، مدير إدارة تموين منفلوط، وبهاء الدين دهبي، وماهر صبحي خله، مأمورو الضبط القضائي، إلى جانب مفتشي التموين عصام عبد الحفيظ حسن، وخالد حسن محمد، ومحمود محمد أحمد.

حملة تموينية بأسيوط 

وأضاف محافظ أسيوط أن الحملات بمركز القوصية أسفرت عن ضبط محاولات لتجميع مواد تموينية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء، تضمنت 400 كيلوجرام سكر تمويني، و21 كرتونة زيت، و100 كيس مكرونة، بالتنسيق مع إدارة تموين القوصية برئاسة أحمد محمد عبد الفضيل.

وأكد محافظ أسيوط أن جميع المضبوطات تم التحفظ عليها، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما فيها مديرية التموين، ومباحث التموين، ورؤساء المراكز والأحياء، والوحدات المحلية، ومديري الإدارات التموينية، لتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة لمكافحة التلاعب بالسلع المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها.

ضبط أدوية ومشروبات كحولية مجهولة وتحرير 511 محضرًا في حملة تموينية بأسيوط

ضبط 3 ألاف كيلو لحوم فاسدة و4 أطنان دقيق مدعم في حملة تموينية بأسيوط

وأشار اللواء الدكتور هشام أبو النصر إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، عبر أرقام (114)، و(088/2135858)، و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).

