التحفظ على 30 طن كفتة فاسدة قبل طرحها للبيع في الجيزة، وتحرك عاجل من المحافظ

18 حجم الخط

تمكنت مديرية التموين بـمحافظة الجيزة من إحباط محاولة طرح 30 طنًا من الكفتة الفاسدة بالأسواق داخل منشأة مخالفة بمنطقة الحرانية بمركز أبو النمرس.

منشأة غير مرخصة تقوم بتصنيع الكفتة



وتابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جهود مديرية التموين التي ضبطت منشأة غير مرخصة تقوم بتصنيع الكفتة باستخدام مُجزآت الدواجن ومواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ما يشكّل خطورة مباشرة على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6000 كيس كفتة بوزن 5 كيلوجرامات للكيس، بإجمالي 30 طنًا منتهية الصلاحية كانت معدّة للطرح في الأسواق.



وأكد محافظ الجيزة استمرار الحملات المكثفة على مصانع الأغذية والمنشآت المخالفة، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يثبت تورطه في تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات.

من جهته، أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أنه تم التحفظ على المضبوطات وتسليم المتهم إلى مركز الشرطة المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأضاف أن الحملة نُفذت برئاسته وبمشاركة سلطان النجار، مدير الرقابة المركزية، والدكتور عزام عيد أبوطالب من مديرية الطب البيطري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.