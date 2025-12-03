الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التحفظ على 30 طن كفتة فاسدة قبل طرحها للبيع في الجيزة، وتحرك عاجل من المحافظ

الكفتة الفاسدة
الكفتة الفاسدة
18 حجم الخط
ads

تمكنت مديرية التموين بـمحافظة الجيزة من إحباط محاولة طرح 30 طنًا من الكفتة الفاسدة بالأسواق داخل منشأة مخالفة بمنطقة الحرانية بمركز أبو النمرس.

منشأة غير مرخصة تقوم بتصنيع الكفتة
 

وتابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جهود مديرية التموين التي ضبطت منشأة غير مرخصة تقوم بتصنيع الكفتة باستخدام مُجزآت الدواجن ومواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ما يشكّل خطورة مباشرة على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6000 كيس كفتة بوزن 5 كيلوجرامات للكيس، بإجمالي 30 طنًا منتهية الصلاحية كانت معدّة للطرح في الأسواق.
 

 

وأكد محافظ الجيزة استمرار الحملات المكثفة على مصانع الأغذية والمنشآت المخالفة، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يثبت تورطه في تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات.

من جهته، أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أنه تم التحفظ على المضبوطات وتسليم المتهم إلى مركز الشرطة المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.

 وأضاف أن الحملة نُفذت برئاسته وبمشاركة سلطان النجار، مدير الرقابة المركزية، والدكتور عزام عيد أبوطالب من مديرية الطب البيطري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبو النمرس التموين بالجيزة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار عادل النجار محافظ الجيزة محافظة الجيزة مدير مديرية التموين بالجيزة مدير مديرية التموين محافظ الجيزة

مواد متعلقة

المركز القومي للبحوث يستقبل وفد أكاديمية سيشوان الصينية لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي

ضبط مصنع بسكويت سري في الجيزة، إنتاج وسط الأتربة وتشميع فوري (صور)

بعد تعدي الجنايني على أطفال في kg، التعليم تضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري

انتخابات مجلس النواب، محافظ الجيزة يتابع فتح لجان دائرة إمبابة والمنيرة

خريطة التطوير، 10 قرارات لمحمد عبد اللطيف غيَّرت شكل التعليم في 2025 (إنفوجراف)

من جنيه واحد للكيلو إلى "شمع أحمر"، رحلة سقوط محل دواجن بالجيزة أثار دهشة المصريين (صور)

محافظ الجيزة يوجه بإزالة المخالفات في حي العجوزة استجابة لشكوى مواطن

استمارة الإعدادية 2026، دليلك الكامل للتسجيل وخطوات ملء البيانات بطريقة صحيحة

الأكثر قراءة

بعد وفاة يوسف محمد، قصة إنقاذ مدربة لسباحة أمريكية من الغرق ببطولة العالم (فيديو وصور)

مجلس القضاء الأعلى: النائب العام أصدر قرارا بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

إصابة كريم فؤاد في مران منتخب مصر قبل مواجهة الإمارات بكأس العرب

ميزانية الزمالك تكشف الأرقام الكاملة، عجز يتجاوز 776 مليون جنيه ونشاط الكرة يتحمل النسبة الأكبر

ترتيب المجموعة الرابعة لكأس العرب بعد الجولة الأولى

إثيوبيا تزعم: مصر غير جادة في مفاوضات سد النهضة ولن ننتظر إذنا من أحد

مجموعة مصر، الأردن يتقدم على الإمارات في شوط أول مثير

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الرجوع في اليمين وكفارته؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يشترط الانتظار بين العمرة والأخرى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

جامع الزكي أحد مساجد حلب التاريخية وقصة بنائه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads