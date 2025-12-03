محافظ الجيزة يتابع جهود إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي أمام مستشفى أم المصريين

18 حجم الخط

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة منذ قليل أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بقطر 1000 مم بشارع ربيع الجيزي، أمام مستشفى أم المصريين وذلك بعد حدوث تسريب كبير أدى إلى انقطاع وضعف المياه بعدد من المناطق المحيطة.

وأكد المحافظ أن فرق الطوارئ التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي انتقلت فورًا إلى موقع الكسر، حيث تجري حاليًا أعمال الإصلاح وشفط المياه وإعادة تأهيل الخط لضمان عودة المياه إلى طبيعتها في أقرب وقت.

محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من الإصلاحات

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الإصلاحات وتقليل تأثيرها على حركة المرور، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتسهيل حركة المركبات والمواطنين.

وتعلن محافظة الجيزة أنها ستنشر بيانًا رسميًا بموعد عودة المياه فور الانتهاء من الإصلاحات بالكامل.



