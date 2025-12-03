الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يتابع جهود إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي أمام مستشفى أم المصريين

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
18 حجم الخط
ads

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة منذ قليل أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بقطر 1000 مم بشارع ربيع الجيزي، أمام مستشفى أم المصريين وذلك بعد حدوث تسريب كبير أدى إلى انقطاع وضعف المياه بعدد من المناطق المحيطة.

وأكد المحافظ أن فرق الطوارئ التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي انتقلت فورًا إلى موقع الكسر، حيث تجري حاليًا أعمال الإصلاح وشفط المياه وإعادة تأهيل الخط لضمان عودة المياه إلى طبيعتها في أقرب وقت.

محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من الإصلاحات

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الإصلاحات وتقليل تأثيرها على حركة المرور، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتسهيل حركة المركبات والمواطنين.

وتعلن محافظة الجيزة أنها ستنشر بيانًا رسميًا بموعد عودة المياه فور الانتهاء من الإصلاحات بالكامل.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعمال اصلاح الكسر انقطاع وضعف المياه محافظ الجيزة محافظة الجيزة مستشفي ام المصريين مياه الشرب والصرف الصحي

مواد متعلقة

مصدر يكشف موعد عودة المياه بعد كسر مفاجئ في خط رئيسي أمام مستشفى أم المصريين

التحفظ على 30 طن كفتة فاسدة قبل طرحها للبيع في الجيزة، وتحرك عاجل من المحافظ

المركز القومي للبحوث يستقبل وفد أكاديمية سيشوان الصينية لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي

ضبط مصنع بسكويت سري في الجيزة، إنتاج وسط الأتربة وتشميع فوري (صور)

بعد تعدي الجنايني على أطفال في kg، التعليم تضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري

انتخابات مجلس النواب، محافظ الجيزة يتابع فتح لجان دائرة إمبابة والمنيرة

خريطة التطوير، 10 قرارات لمحمد عبد اللطيف غيَّرت شكل التعليم في 2025 (إنفوجراف)

من جنيه واحد للكيلو إلى "شمع أحمر"، رحلة سقوط محل دواجن بالجيزة أثار دهشة المصريين (صور)

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تعادل برايتون وأستون فيلا 2/2 في الشوط الأول

الدوري المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية بالشوط الأول

أستون فيلا يقلب الطاولة على برايتون ويخطف فوزًا مثيرًا 4-3 بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليفربول وسندرلاند في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، ليدز يونايتد يتقدم بهدفين أمام تشيلسي في الشوط الأول

بعد غرق يوسف محمد، 6 نصائح تحمى السباحين من الإغماء أثناء التمرين

مصدر يكشف موعد عودة المياه بعد كسر مفاجئ في خط رئيسي أمام مستشفى أم المصريين

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على بلباو بثنائية في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدينار الأردني يسجل 67.31 جنيه للبيع في البنك المركزي

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية موت الأخ في المنام وعلاقتها بقدوم الرزق

حكم الطهارة بالماء المتغير بالصدأ الموجود في الأنابيب الموصلة للمياه

بعد وفاة يوسف سباح نادي الزهور، الإفتاء توضح مدى اعتبار الغريق من الشهداء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads