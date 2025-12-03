الأربعاء 03 ديسمبر 2025
أخبار مصر

المركز القومي للبحوث يستقبل وفد أكاديمية سيشوان الصينية لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي

استقبل الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، الدكتور لو يونغ نائب رئيس أكاديمية سيشوان الإقليمية لعلوم الموارد الطبيعية بالصين، والوفد العلمي المرافق له، لبحث آفاق التعاون المشتركة بين الجانبين.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة عدد من محاور التعاون المحتملة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتكنولوجيا الطاقة والابتكار، والتقنيات الزراعية الحديثة، إضافة إلى تبادل الخبرات العلمية وتطوير شراكات دولية في التخصصات البحثية المختلفة. 

 

ويأتي هذا الاجتماع في إطار دعم العلاقات البحثية بين المركز والأكاديمية الصينية بما يحقق مستقبلًا واعدًا للتعاون العلمي المثمر.

حضر الاجتماع كل من: الدكتورة وفاء عبد الرحيم عميد معهد البحوث الزراعية بالمركز، والدكتور شعبان أبو حسين – رئيس قسم بحوث الخضر بالمعهد، والدكتور ماجد عبد العزيز النمر – الأستاذ بقسم بحوث الخضر ومنسق الزيارة.


وتأتي هذه الزيارة تنفيذًا للاتفاقية الموقعة بين المركز القومي للبحوث وأكاديمية سيشوان، التي تُعد من أكبر المؤسسات البحثية في الصين المتخصصة في البحوث الأساسية والتطبيقية في الزراعة، وإدارة البلازما الجرثومية، وتقييم الموارد الطبيعية، وتطوير أساليب الزراعة الحديثة، وأنظمة الري المتقدمة، وتغذية النبات، بالإضافة إلى أبحاث ما بعد الحصاد ومكافحة الآفات وتغير المناخ والحفاظ على البيئة.

جولة في معرض المنتجات البحثية

كما قام الوفد الصيني بجولة في معرض المنتجات البحثية بالمركز للاطلاع على أحدث مخرجات البحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية التي يعمل عليها الباحثون. 

وفي ختام الزيارة، تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الطرفين، تأكيدًا على قوة العلاقات البحثية ورغبة الجانبين في تعزيز التعاون المستقبلي.
 

