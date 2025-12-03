من جنيه واحد للكيلو إلى "شمع أحمر"، رحلة سقوط محل دواجن بالجيزة أثار دهشة المصريين (صور)

18 حجم الخط

لم يتخيل أحد أن مقطع فيديو قصير، يظهر فيه شاب يبيع كيلو الفراخ بجنيه واحد فقط، سيُشعل مواقع التواصل الاجتماعي ويقلب شوارع الجيزة رأسًا على عقب.

وكانت مشاهد الزحام أمام محل صغير في منطقة فيصل، ووجوه الناس الممتزجة بين الفضول والدهشة وعدم التصديق، الشرارة الأولى لقصة انتهت بإغلاق وتشميع واحد من أشهر محال بيع الدواجن بالمنطقة، وبين ذلك وذاك، كانت صحة المواطنين على المحك.

عروض لا تُصدق تثير الريبة

في الأيام الماضية، انتشرت فيديوهات على نطاق واسع تُظهر محلًا وهو يعرض دواجن بأسعار خيالية، وصلت إلى جنيه واحد للكيلو، وانقسم الجمهور الذي شاهد تلك المقاطع بين من اعتبرها “فرصة ذهبية” في ظل ارتفاع الأسعار، وبين من رأى خلفها لغزًا غير مطمئن، لكن الأجهزة الرقابية كانت تتابع بصمت، وتضع علامة استفهام كبيرة فوق هذا العرض الذي لا يمكن أن يمر دون مساءلة.

ضبطية تكشف المستور

وبناءً على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار تحركت لجنة مشتركة ضمت أعضاء من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بالجيزة، بالتعاون مع جهات الرقابة المعنية.

وفور اقتحامهم للمحل، تكشفت الحقيقة وهي وجود كميات من الدواجن المذبوحة ظهرت عليها علامات فساد واضحة مثل احتقان، نزيف، تجمعات دموية، وغياب تام لأي إشراف بيطري.

ووثقت اللجنة مخالفات عديدة، من بينها الذبح خارج المجازر المرخصة، والاتجار بدواجن غير صالحة، ووجود تغيرات واضحة في الخواص الطبيعية للمنتج، بالإضافة إلى ذبح غير قانوني دون أي رقابة طبية، وكل هذه الانتهاكات تُعد خرقًا صريحًا لعدد من القوانين والقرارات المنظمة، منها قانون ٥٣ لسنة ٦٦، وقانون ١٠ لسنة ٦٦، والقرار الوزاري ٥١٧ لسنة ٨٦.

وبناءً على ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة، وإغلاق وتشميع المحل بالكامل، في خطوة تهدف لردع المخالفين وحماية صحة المواطنين.

الزراعة تحذر المستهلكين

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الزراعة بمحافظة الجيزة أن قصة “كيلو الفراخ بجنيه” لم تكن مجرد مادة للتريند، بل جرس إنذار واضح حول مخاطر الجري وراء الأسعار الملفتة دون التأكد من مصدرها.

وأضاف المصدر أنه في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعيشها كثيرون، يبقى الوعي الغذائي خط الدفاع الأول، وتبقى الرقابة الصارمة ضرورة لحماية ملايين الموائد المصرية.

ومن جانبها أكدت مديرية الزراعة بالجيزة أن الحملات الرقابية ستستمر على مدار الساعة، مشددة على ضرورة اعتماد المواطنين على مصادر موثوقة في شراء الدواجن ومنتجاتها، وخاصة المجازر المرخصة الخاضعة للإشراف البيطري الحكومي.

كما ناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء العروض “الوهمية” التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد تخفي وراءها منتجات خطرة أو فاسدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.