مانشستر سيتي يفوز على فولهام 5-4 في مباراة مثيرة بالبريميرليج

حقق مانشستر سيتي فوزا مثيرا على نظيره فولهام بنتيجة 5-4، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الهدف رقم 100 له في البريميرليج، بعدما سجل هدف فريقه الأول في الدقيقة 18 من المباراة.

فيما سجل تيجاني ريندرز الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 40 ثم سجل الفتى الذهبي فيل فودين الهدف الثالث بالدقيقة 43.

وبعدها سجل سميث رو الهدف الأول لصالح فولهام بالدقيقة 45.

وسجب فيل فودين هدف السيتي الرابع في الدقيقة 48، وجاء هدف السيتي الخامس عن طريق ساندير بيرج لاعب فولهام بالخطاف في مرماه في الدقيقة 54.

وسجل أليكس إيوبي هدف فولهام الثاني في الدقيقة 57، وسجل صامويل تشوكويزي الهدف الثالث والرابع،لفولهام في الدقيقة 72 و78.

تشكيل مانشستر سيتي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، جفارديول، روبن دياز، نيكو أوريلي

خط الوسط: برناردو سيلفا، نيكو جونزاليس، تيجاني رايدنرز، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، فيل فودين.

ويتواجد النجم المصري عمر مرموش على مقاعد البدلاء خلال مباراة اليوم طوال المباراة.

وبتلك النتيجة يحتل مان سيتي المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، في حين أن فولهام لديه 17 نقطة ويحتل المركز الخامس عشر.

