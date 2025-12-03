الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر غدا الخميس

18 حجم الخط

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا الخميس، استعدادا لمواجهة فريق إنبي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويعود الأهلي لتدريباته بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 5 أيام، عقب مواجهة الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في الرباط.

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة إنبى فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، فى 11 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي في تمام الثامنة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

