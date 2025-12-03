مدرب الأهلي يوجه رسالة لجماهير الفريق قبل بطولة إفريقيا لكرة السلة

الأربعاء 03 ديسمبر 2025
أكد طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، جاهزية فريقه لبطولة إفريقيا التي يستضيفها النادي خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

تصريحات طارق خيري 

وقال طارق خيري إن الفريق على أتم الاستعداد والجاهزية لبطولة إفريقيا والتي تعد هي الأهم هذا الموسم للفريق، مؤكدًا أن الفريق بشكل كامل يعلم قيمة وأهمية التتويج باللقب القاري بالنسبة للجماهير وللنادي.

وأشار طارق خيري إلى أن التتويج ببطولة إفريقيا سيكون إنجازًا مهمًّا، مشيرًا إلى سعادته بتحقيق هذا اللقب مع فريق رجال الأهلي على رأس الإدارة الفنية عام 2016، وأن الفوز بالبطولة مع فريق السيدات سيكون خطوة إيجابية تعزز من مكانة النادي في كرة السلة.

ووجه طارق خيري رسالة لجماهير الأهلي، طالبهم فيها بدعم الفريق ومساندته في صالة الأمير عبد الله الفيصل خلال منافسات بطولة إفريقيا.

الفرق المشاركة في البطولة 

و تشهد البطولة مشاركة نخبة من أبرز أندية القارة، وهي: الأهلي – هيئة الموانئ الكيني – فيل دو داكار السنغالي – فيرافيارو ‏الموزمبيقي – سبورتنج لواندا الأنجولي – فيرست بنك النيجيري – فاب الكاميروني – الجيش الوطني الرواندي – رابطة ‏الأصدقاء الإيفواري – ريج الرواندي - ‏CNS‏ الكونغو الديموقراطية – والقلوب الشجاعة من مالاوي.‏

