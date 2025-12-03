برشلونة يقلب الطاولة على أتلتيكو مدريد ويفوز 3-1 في الدوري الإسباني

18 حجم الخط

الدوري الإسباني، حقق فريق برشلونة فوزا مثيرا أمام نظيره أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهم الثلاثاء على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في مباراة مقدمة من الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.

وتقدم أتلتيكو أولا عن طريق أليخاندرو بايتا في الدقيقة 10 إلا أن رافينيا سجل التعادل في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني نجح داني أولمو في تسجيل ثاني أهداف برشلونة في الدقيقة 65، ثم أضاف فيران توريس الهدف الثالث في الدقيقة 90+6.

تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، مارتين، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: إريك جارسيا، بيدري، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

وبتلك النتيحة يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، فيما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

