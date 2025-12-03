برشلونة يقلب الطاولة على أتلتيكو مدريد ويفوز 3-1 في الدوري الإسباني

الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الدوري الإسباني، حقق فريق برشلونة فوزا مثيرا أمام نظيره أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهم الثلاثاء على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في مباراة مقدمة من الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.

وتقدم أتلتيكو أولا عن طريق أليخاندرو بايتا في الدقيقة 10 إلا أن رافينيا سجل التعادل في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني نجح داني أولمو في تسجيل ثاني أهداف برشلونة في الدقيقة 65، ثم أضاف فيران توريس الهدف الثالث في الدقيقة 90+6.  

May be an image of football, soccer, cleats and text that says 'CTANE STANLEY STA 20 STALEY 20 LEY STAI KLEY ANLEY NLFY TANL'
May be an image of football, soccer and text that says 'n Krak ට RIYADH AR AIR'
May be an image of soccer, football and text

تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، مارتين، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: إريك جارسيا، بيدري، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

الصورة

وبتلك النتيحة يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، فيما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

برشلونة أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني برشلونة امام اتلتيكو مدريد ريال مدريد داني أولمو

