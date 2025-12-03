موعد إجراء قرعة بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات

18 حجم الخط

يستضيف النادي الأهلي بالجزيرة، غدًا الخميس، مراسم قرعة بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة «سيدات»، رقم 29 والتي ينظمها الأهلي خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

موعد إجراء مراسم قرعة بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات

وتقام مراسم القرعة في السابعة ونصف مساء غد الخميس بقاعة فكري أباظة بمقر النادي الأهلي في الجزيرة، في حضور محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وإبراهيم العامري، ورويدا هشام، عضوي مجلس الإدراة، نائبي رئيس اللجنة العليا المنظمة، والسيد أنيبال مناف، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة السلة، وعمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، وخالد العوضي مدير البطولة، وممثلي الأندية والوفود المشاركة.

‏تأتي استضافة الأهلي لهذه النسخة امتدادًا لدوره في دعم البطولات القارية، وتوفير كافة المقومات التي تضمن نجاح الحدث وخروجه بالشكل الذي يليق بالرياضة المصرية والإفريقية.

وتشهد البطولة مشاركة العديد من أندية القارة، وهي: الأهلي – هيئة الموانئ الكيني – فيل دو داكار السنغالي – فيرافيارو الموزمبيقي – سبورتنج لواندا الأنجولي – فيرست بنك النيجيري – فاب الكاميروني – الجيش الوطني الرواندي – رابطة الأصدقاء الإيفواري – ريج الرواندي - CNS الكونغو الديموقراطية – القلوب الشجاعة من مالاوي.

