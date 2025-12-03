لاعب الأهلي يترقب فرصة العودة للمشاركة مع الفريق عبر كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

يترقب أحمد رضا لاعب النادي الأهلي، فرصة العودة إلى المشاركة مع الفريق، وذلك عبر منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، بعد غيابه خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة وخروجه من حسابات المدير الفني ييس توروب.

وغاب رضا عن المشاركة مع الأهلي في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها، قبل أن يعود ويتواجد مع الفريق ويظهر في قائمة الأحمر التي سافرت المغرب لمواجهة الجيش الملكي، لكنه لم يحصل علي فرصة المشاركة في اللقاء.

وتمثل بطولة كأس عاصمة مصر فرصة مهمة أمام اللاعب للظهور مجددا، خاصة أن توروب يدرس منح عدد من اللاعبين الذين غابوا بالفترة الأخيرة فرصة المشاركة.

ويستعد فريق النادي الأهلى لمواجهة إنبى فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، فى 11 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي في تمام الثامنة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

