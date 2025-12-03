الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لاعب الأهلي يترقب فرصة العودة للمشاركة مع الفريق عبر كأس عاصمة مصر

الأهلي
الأهلي
18 حجم الخط

يترقب  أحمد رضا لاعب النادي الأهلي، فرصة العودة إلى المشاركة مع الفريق، وذلك عبر منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، بعد غيابه خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة وخروجه من حسابات المدير الفني ييس توروب.

وغاب رضا عن المشاركة مع الأهلي في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها، قبل أن يعود ويتواجد مع الفريق ويظهر في قائمة الأحمر التي سافرت المغرب لمواجهة الجيش الملكي، لكنه لم يحصل علي فرصة المشاركة في اللقاء.

وتمثل بطولة كأس عاصمة مصر فرصة مهمة أمام اللاعب للظهور مجددا، خاصة أن توروب يدرس منح عدد من اللاعبين الذين غابوا بالفترة الأخيرة فرصة المشاركة.

ويستعد فريق النادي الأهلى لمواجهة إنبى فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، فى 11 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وإنبي 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي في تمام الثامنة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات  النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي أحمد رضا ييس توروب توروب

مواد متعلقة

برشلونة يقلب الطاولة على أتلتيكو مدريد ويفوز 3-1 في الدوري الإسباني

مانشستر سيتي يفوز على فولهام 5-4 في مباراة مثيرة بالبريميرليج

توروب يستقر على الاستعانة بمجموعة من الناشئين في كأس عاصمة مصر

موعد عودة ييس توروب إلى القاهرة بعد انتهاء إجازته

أهلي 2005 يتعادل مع الاتحاد سلبيًّا في دوري الجمهورية للشباب

شادي محمد: انضمام محمد صلاح للأهلي شرف له

أرقام حمزة عبد الكريم بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى برشلونة

حرس الحدود يطيح بـ الإسماعيلي من كأس مصر ويضرب موعدا مع سموحة

الأكثر قراءة

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

غرق وسط الحكام والمنقذين، القصة الكاملة لوفاة يوسف محمد في بطولة الجمهورية للسباحة

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

محافظ أسوان يتابع جهود التعامل مع انهيار عقار سكني ببركة الدماس (صور)

لاعب الزمالك السابق يحسم الجدل بشأن مفاوضات الأهلي لضمه

تعرف على سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الأربعاء 3-12-2025 بمنتصف التعاملات

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: حسن العشرة أساس استقرار الأسرة والمجتمع

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بقدوم سنة مليئة بالبركة والرخاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads