الدوري الإنجليزي، تعادل برايتون وأستون فيلا 2/2 في الشوط الأول

18 حجم الخط

تعادل فريق برايتون مع نظيره أستون فيلا بنتيجة 2-2 مع نهاية الشوط الأول، في المباراة المقامة حاليا على ملعب فالمر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وتقدن برايتون عن طريق فان هيك في الدقيقة 9، ثم جاء الهدف الثاني عن طريق باو توريس لاعب أستون فيلا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 29، وسجل واتكينز هدفي أستون فيلا الأول في الدقيقة 37 و45+7.

تشكيل أستون فيلا أمام برايتون

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

الدفاع: ماتي كاش - إيزري كونسا - باو توريس - ماتسين.

الوسط: أونانا - كامارا - ماكجين.

الهجوم: مورجان روجرز - أولي واتكينز - جويساند.

تشكيل برايتون ضد أستون فيلا

حراسة المرمى: فيربروجين.

الدفاع: لويس دانك - فان هيكي - جرودا.

الوسط: تزيماس - مينتيه - باليبا - كاديوجلو.

الهجوم: جوميز - ويفر - دي كوبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.