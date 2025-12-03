الدوري الإنجليزي، نوتنجهام يتعادل سلبيًا أمام وولفرهامبتون بالشوط الأول

18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق وولفرهامبتون مع نظيره نوتنجهام فورست بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وسجل نوتنجهام هدفًا في الدقيقة 41 لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

تشكيل وولفرهامبتون أمام نوتنجهام

تشكيل نوتنجهام أمام وولفرهامبتون

ترتيب وولفرهامبتون ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي

ويحتل نادي وولفرهامبتون في المركز العشرين بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد نادي نوتنجهام فورست في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة.

