الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البيت الأبيض: الولايات المتحدة وروسيا عقدتا اجتماعا مثمرا بشأن السلام في أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
18 حجم الخط

قال البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وروسيا عقدتا اجتماعا معمقا ومثمرا بشأن السلام في أوكرانيا.

تقدم في المحادثات بشأن أوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن واشنطن حققت بعض التقدم في مباحثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، واصفًا الاجتماعات الأخيرة بأنها "الأكثر إنتاجًا والأكثر أهمية" منذ بدء الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب.

تفاصيل خطة السلام الأمريكية

في غضون ذلك، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، في وقت سابق من الشهر الماضي، تفاصيل خطة السلام الأمريكية، والمدعومة من الرئيس دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال الموقع، إن خطة ترامب للسلام في أوكرانيا، مكونة من 28 نقطة، وتتضمن إجبار كييف على التخلي عن أراضٍ اضافية في الشرق، وتقييد حجم جيشها، والموافقة على عدم الانضمام أبدا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ووفق الموقع فإن مسودة الخطة التي حصل عليها، تحقق منها مسئول أوكراني وآخر أمريكي ومصدر مطلع على المقترح. 

وصاغ الخطة بحسب "أكسيوس" مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوكرانيا الولايات المتحدة وروسيا الولايات المتحدة روسيا البيت الأبيض روسيا وأوكرانيا

مواد متعلقة

حلف الناتو: نواجه خطرا حقيقيا بسبب مواصلة روسيا لحربها ضد أوكرانيا

المجر: أوكرانيا تطالب الناتو بـ160 مليار يورو لتمويل جيشها ولن نقدم لها فلسا واحدا

روبيو: واشنطن حققت بعض التقدم في المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا

زيلينسكي: روسيا تتجاهل محاولات الدول الكبرى لإنهاء الحرب

خطة الـ28 بندًا لتركيع كييف.. منح روسيا أجزاء من شرق أوكرانيا الأبرز.. وخبراء: الضغط الأمريكي يهدف إلى إخضاع زيلنسكي مقابل بعض الامتيازات

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تعادل برايتون وأستون فيلا 2/2 في الشوط الأول

الدوري المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية بالشوط الأول

أستون فيلا يقلب الطاولة على برايتون ويخطف فوزًا مثيرًا 4-3 بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليفربول وسندرلاند في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، ليدز يونايتد يتقدم بهدفين أمام تشيلسي في الشوط الأول

بعد غرق يوسف محمد، 6 نصائح تحمى السباحين من الإغماء أثناء التمرين

مصدر يكشف موعد عودة المياه بعد كسر مفاجئ في خط رئيسي أمام مستشفى أم المصريين

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على بلباو بثنائية في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدينار الأردني يسجل 67.31 جنيه للبيع في البنك المركزي

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية موت الأخ في المنام وعلاقتها بقدوم الرزق

حكم الطهارة بالماء المتغير بالصدأ الموجود في الأنابيب الموصلة للمياه

بعد وفاة يوسف سباح نادي الزهور، الإفتاء توضح مدى اعتبار الغريق من الشهداء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads