البيت الأبيض: الولايات المتحدة وروسيا عقدتا اجتماعا مثمرا بشأن السلام في أوكرانيا

18 حجم الخط

قال البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وروسيا عقدتا اجتماعا معمقا ومثمرا بشأن السلام في أوكرانيا.

تقدم في المحادثات بشأن أوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن واشنطن حققت بعض التقدم في مباحثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، واصفًا الاجتماعات الأخيرة بأنها "الأكثر إنتاجًا والأكثر أهمية" منذ بدء الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب.

تفاصيل خطة السلام الأمريكية

في غضون ذلك، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، في وقت سابق من الشهر الماضي، تفاصيل خطة السلام الأمريكية، والمدعومة من الرئيس دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال الموقع، إن خطة ترامب للسلام في أوكرانيا، مكونة من 28 نقطة، وتتضمن إجبار كييف على التخلي عن أراضٍ اضافية في الشرق، وتقييد حجم جيشها، والموافقة على عدم الانضمام أبدا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ووفق الموقع فإن مسودة الخطة التي حصل عليها، تحقق منها مسئول أوكراني وآخر أمريكي ومصدر مطلع على المقترح.

وصاغ الخطة بحسب "أكسيوس" مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.