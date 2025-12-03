روبيو: واشنطن حققت بعض التقدم في المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا

18 حجم الخط

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن واشنطن حققت بعض التقدم في مباحثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، واصفًا الاجتماعات الأخيرة بأنها "الأكثر إنتاجًا والأكثر أهمية" منذ بدء الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب

وفي سياق آخر اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أن فنزويلا باتت موطئ قدم لإيران والحرس الثوري الإيراني وحتى حزب الله اللبناني، مشيرا إلى أن النظام الفنزويلي أصبح "مصدر زعزعة للاستقرار في المنطقة بأسرها"، مؤكدا في الوقت ذاته أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر تفويضا بمهمة لمكافحة المخدرات في المنطقة.



روبيو: فنزويلا باتت موطئ قدم للحرس الثوري وحزب الله

وصرح روبيو، لقناة فوكس نيوز، أن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يسمح بتهريب الكوكايين والمخدرات المنتجة بكولومبيا عبر أراضي فنزويلا إلى الولايات المتحدة، وأوضح قائلا: "كون مادورو مستاء من التفويض الرئاسي ضد المخدرات يشير إلى أنها تهرب من فنزويلا"، زاعما أن الرئيس الفنزويلي أبرم 5 صفقات مع أطراف مختلفة على مدار السنوات الماضية وقد خرقها جميعا.

جاء ذلك، فيما قال تقرير نشرته قناة "سي إن إن" الأمريكية إن مغامرة ترامب في فنزويلا تخرج عن سيطرته، إن إدارة ترامب تجد نفسها في مواجهة معضلة متصاعدة في فنزويلا، حيث تتعرض مغامرة تغيير النظام لخطر التحول إلى مستنقع استراتيجي وسياسي وقانوني.

خطة استجابة في حال رحيل مادورو

إلى ذلك أعلنت كينغسلي ويلسون، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية، أن لدى البنتاجون خطة استجابة في حال رحيل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقالت ويلسون في مؤتمر صحفي ردًا على سؤال أمس الثلاثاء: "لدى الوزارة خطة طوارئ لأي حادث طارئ. نحن جهة تضع خططًا. إذا حدث أي طارئ في العالم، فلدينا خطة استجابة جاهزة".

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت الاثنين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، خلال محادثة هاتفية جرت يوم 21، بمغادرة بلاده في غضون أسبوع.

