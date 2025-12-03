الأربعاء 03 ديسمبر 2025
حلف الناتو: نواجه خطرا حقيقيا بسبب مواصلة روسيا لحربها ضد أوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا
حرب روسيا وأوكرانيا
قال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مساء اليوم الأربعاء: "نواجه خطرا حقيقيا ومستمرا من خلال مواصلة روسيا لحربها ضد أوكرانيا".

وأضاف حلف الناتو: "روسيا تظهر سلوكا متهورا بشكل متزايد تجاه الحلف و سنواصل الرد بقوة ووحدة وعزيمة على أي تهديد".

 

الخطة الأمريكية والموقف الأوروبي

وفي 21 نوفمبر الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الخطة الأمريكية يمكن أن تشكل الأساس لتسوية سلمية نهائية، لكن لا يتم في الوقت الراهن بحث تفاصيل النص مع روسيا.


إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة

وأشار الرئيس بوتين إلى أن الإدارة الأمريكية عاجزة، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهم ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.

وأشار إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الحقيقي في ساحة المعركة.

