زيلينسكي: روسيا تتجاهل محاولات الدول الكبرى لإنهاء الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء اليوم الخميس إن روسيا تتجاهل محاولات الدول الكبرى لإنهاء الحرب.

مواصلة القتال حتى آخر أوكراني

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال اليوم الخميس: البعض يطالب بمواصلة القتال حتى آخر أوكراني وروسيا مستعدة لذلك.

وأضاف بوتين: القتال سيتوقف بانسحاب أوكرانيا من الأراضي التي تحتلها في دونباس وإن لم تنسحب فسنحقق أهدافنا عسكريا.

وتابع بوتين: يجب ترجمة مسودة الخطة الخاصة بأوكرانيا إلى لغة دبلوماسية لأن بعض بنودها تبدو سخيفة.. لا صيغة نهائية بعد للمقترح الأمريكي بشأن السلام ونرى أن واشنطن تأخذ مواقفنا في الاعتبار.

تفاصيل خطة السلام الأمريكية

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، الجمعة الماضية، تفاصيل خطة السلام الأمريكية، والمدعومة من الرئيس دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال الموقع، إن خطة ترامب للسلام في أوكرانيا، مكونة من 28 نقطة، وتتضمن إجبار كييف على التخلي عن أراضٍ اضافية في الشرق، وتقييد حجم جيشها، والموافقة على عدم الانضمام أبدا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ووفق الموقع فإن مسودة الخطة التي حصل عليها، تحقق منها مسئول أوكراني وآخر أمريكي ومصدر مطلع على المقترح.

وصاغ الخطة بحسب "أكسيوس" مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

