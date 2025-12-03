الأربعاء 03 ديسمبر 2025
خارج الحدود

المجر: أوكرانيا تطالب الناتو بـ160 مليار يورو لتمويل جيشها ولن نقدم لها فلسا واحدا

قال وزير خارجية المجر بيتر سيارتو، مساء اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا تطالب الناتو بتقديم مساعدات مالية بقيمة 160 مليار يورو في عام 2026 لتمويل قواتها، مؤكدا أن بلاده لن تقدم فلسا واحدا لكييف.

ووصف سيارتو، أوكرانيا بحفرة لا قاع لها وشدد على أن المجر لن يشارك في هذا التمويل.

 

أوكرانيا حفرة لا قاع لها

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أضاف الوزير المجري  في حديث لمجموعة صحفيين من بلاده في بروكسل عقب اجتماع وزراء خارجية الناتو: "اليوم، طرح الأوكرانيون مطالب جديدة، تشبه الهاوية التي لا قاع لها. قالوا لتوهم إنهم بحاجة إلى 160 مليار يورو لدعم وتمويل الجيش الأوكراني العام المقبل".

وأكد الوزير سيارتو أنه "ما دامت الحكومة الوطنية في السلطة في هنغاريا، فلن ترى مافيا كييف العسكرية، فلسا واحدا من أموال الشعب الهنغاري".

مبادرات حلف شمال الأطلسي لتمويل تسليح أوكرانيا

وأعاد سيارتو إلى الأذهان أن بلاده رفضت مرات كثيرة المشاركة في مبادرات حلف شمال الأطلسي لتمويل تسليح أوكرانيا.

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء المجري  فيكتور أوربان بأن أوكرانيا لم يعد من الممكن اعتبارها دولة ذات سيادة لأنها تعيش على أموال الغرب.

الناتو وزير الخارجية الهنغاري أوكرانيا هنغاريا حلف شمال الأطلسي

