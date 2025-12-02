توروب يستقر على الاستعانة بمجموعة من الناشئين في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

استقر ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاستعانة بعدد من لاعبي قطاع الناشئين خلال مباريات كأس عاصمة مصر المقبلة، في ظل غياب اللاعبين الدوليين المنضمين إلى منتخباتهم الوطنية خلال فترة التوقف.

ويهدف توروب من هذا القرار إلى منح الفرصة للعناصر الشابة لإثبات قدراتهم، إلى جانب رغبته في مراقبة مستوى المواهب الصاعدة عن قرب، تمهيدا للاعتماد على المميز منهم ضمن صفوف الفريق الأول خلال الفترة القادمة.

مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، فى 11 ديسمبر الجاري.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي فى كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

