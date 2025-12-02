الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
رياضة

موعد عودة ييس توروب إلى القاهرة بعد انتهاء إجازته

ييس توروب
ييس توروب
يستعد المدير الفني للنادي الأهلي ييس توروب للعودة إلى القاهرة يوم الخميس المقبل، بعد الإجازة التي حصل عليها عقب مباراة الفريق أمام الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وحصل توروب على راحة لمدة أيام عقب انتهاء رحلة المغرب، قبل أن يستأنف مهامه الفنية داخل القلعة الحمراء، استعدادًا لاستكمال مشوار الأهلي في البطولات المحلية والقارية.

مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، فى 11 ديسمبر الجاري.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

