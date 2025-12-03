الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الصحة تكشف حقيقة انتشار فيروس قاتل (فيديو)

نفى الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي بانتشار فيروس قاتل أو “فيروس مجهول”.
وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، إنه لا يوجد أي فيروس جديد أو خطير، وأن ما ينتشر حاليًا هو الفيروسات الموسمية المعتادة في هذا الوقت من العام.

وأكد أن الجهات الرسمية، وعلى رأسها  هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار أي تحذيرات أو معلومات صحية دقيقة، وليس السوشيال ميديا.
 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن الحكومة تتابع عن كثب ما يُثار ويتم تداوله بشأن انتشار فيروسات موسمية أو ظهور متحورات جديدة، مؤكدًا أن ما يحدث هو تطور طبيعي للإنفلونزا الموسمية التي تتجدد سلالاتها كل عام مع بداية فصل الشتاء.

وأوضح مدبولي  أن الوضع الصحي في إطاره الطبيعي، ولا توجد أي زيادة غير معتادة في معدلات الإصابة، مضيفًا: "لن نخفي أي معلومات، ومنذ جائحة كورونا ونحن نُعلن الحقائق بشفافية كاملة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن السلالة الحالية من الإنفلونزا هي سلالة موسمية جديدة كما يحدث كل عام، والأدوية متوفرة، والدولة تتعامل مع الأمر بصورة طبيعية ودون قلق.

