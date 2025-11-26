الأربعاء 26 نوفمبر 2025
خارج الحدود

إثيوبيا تعلن وفاة 6 أشخاص بسبب فيروس ماربورج الخطير

إنتشار فيروس ماربورج
إنتشار فيروس ماربورج في إثيوبيا، فيتو
ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس ماربورج في إثيوبيا إلى 6 أشخاص، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأربعاء.

إثيوبيا تؤكد تفشي المرض للمرة الأولى في 14 نوفمبر

وأكدت إثيوبيا تفشي المرض للمرة الأولى في 14 نوفمبر قبل أن تبلغ عن 3 وفيات بعد 3 أيام فقط.

ونقلت الوكالة عبر صفحتها على فيس بوك عن وزارة الصحة قولها "من بين 11 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، توفي 6 منهم ويخضع 5 للعلاج الطبي".

وأضافت الوزارة أنه تم عزل 349 شخصا يشتبه في مخالطتهم للمصابين، وأنهى 119 منهم فترة المراقبة وخرجوا من الحجر.

غياب لقاح أو علاج محدد 

ويعد فيروس "ماربورج" شديد العدوى، وينتمي إلى نفس عائلة فيروس "إيبولا"، ويصنف ضمن الأمراض "النزفية الفتاكة" بسبب ارتفاع معدل الوفيات الذي يصل إلى 88 بالمئة، وغياب لقاح أو علاج محدد حتى الآن.

وينشأ الفيروس فى خفافيش الفاكهة، وينتشر بين الناس من خلال الاتصال الوثيق مع سوائل الجسم للأفراد المصابين أو مع الأسطح الملوثة، مثل ملاءات الأسرة المتسخة.

وسجلت حالات التفشي السابقة في أفريقيا معدلات وفيات تصل إلى 80 بالمئة أو أكثر، عادة في غضون 8 إلى 9 أيام من ظهور الأعراض.

