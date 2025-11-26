فيروس بالمخ وإغماء ولا أتذكر ما حدث قبلها، محمد صبحي يروي تفاصيل وعكته الصحية (فيديو)

18 حجم الخط

كشف الفنان القدير محمد صبحي عن طبيعة المرض الذي ألم به وتسبب في دخوله المستشفى، قائلًا: "حصلت لي الوعكة منذ شهر وتكررت بعد أسبوعين جراء "سترس"، وهو شيء يصيب المخ ويسبب حالة تشبه "البلاك أوت" إغماء مؤقت، وبعدها أعود للوعي لكنني لا أتذكر ما حدث قبلها.

وأضاف “صبحي” خلال لقاء ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: "الأطباء شخصوا الحالة بأنها فيروس في المخ يعيش داخله أربعة عشر يومًا، وفي حال تلقي الرعاية الصحية الكاملة لا يعود مجددًا".

وتابع: "تعذبت في العلاج، وكان علاجًا قاسيًا، ومكثت 13 يومًا في المستشفى".

وعن تكرار الوعكة مرتين وأسبابها قال الفنان محمد صبحي: "في المرة الأولى لم أكمل العلاج لأنني لم أسمع كلام الأطباء. مكثت يومين في الأسبوع الأول وثلاثة في الأسبوع الثاني، فتكررت الإصابة مؤخرًا، وهو ما جعلني أستسلم مؤخرا لتعليمات الأطباء. في المرة الأولى خرجت ولم أكمل العلاج لارتباطي بظروف عمل".

واستطرد: "ليست غيبوبة لأني بفوق بكلم اللي قدامي عادي لكن لا أستذكر ما حدث قبل الإغماء المؤقت".

