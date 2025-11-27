الخميس 27 نوفمبر 2025
مدبولي عن انتشار الفيروسات: سلالة إنفلونزا جديدة وليست موجة وباء

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
 قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتابع عن كثب ما يُثار ويتم تداوله بشأن انتشار فيروسات موسمية أو ظهور متحورات جديدة، مؤكدًا أن ما يحدث هو تطور طبيعي للإنفلونزا الموسمية التي تتجدد سلالاتها كل عام مع بداية فصل الشتاء.

وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، أن الوضع الصحي في إطاره الطبيعي، ولا توجد أي زيادة غير معتادة في معدلات الإصابة، مضيفًا: "لن نخفي أي معلومات، ومنذ جائحة كورونا ونحن نُعلن الحقائق بشفافية كاملة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن السلالة الحالية من الإنفلونزا هي سلالة موسمية جديدة كما يحدث كل عام، والأدوية متوفرة، والدولة تتعامل مع الأمر بصورة طبيعية ودون قلق.

