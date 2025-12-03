اللواء أكرم جلال يشدد على ضرورة تطهير ترعة الإسماعيلية

18 حجم الخط

شدد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على سرعة الانتهاء من أعمال تطهير ونظافة ترعة الإسماعيلية، للحفاظ على المظهر الحضاري والطراز المميز لمدينة الإسماعيلية، بجانب رفع كفاءة الإنارة العامة على جانبي الطريق.



محافظ الإسماعيلية يتفقد طريق أم كلثوم



وكان قد تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، طريق أم كلثوم والسوق الحضري بحي أول مدينة الإسماعيلية؛ استعدادًا لتشغيله وافتتاحه أمام الجمهور نهاية ديسمبر الجاري، وذلك لدعم الصناعة المحلية وتعزيز التنافسية وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وتمكين المرأة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

أبرز الحضور خلال الجولة

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد، أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندس علي الروبي رئيس الإدارة المركزية للري، المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال جولته، وجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة طلاء واجهات العمارات المطلة على مخرج المدينة من جهة منطقة المحطة الجديدة، بجانب تطوير وتجميل ورفع كفاءة السور المقام بمحازة ترعة الإسماعيلية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد السوق الحضري بحي أول

وخلال تفقده السوق الحضري بحي أول مدينة الإسماعيلية، استعدادًا لتشغيله وافتتاحه أمام الجمهور نهاية ديسمبر الجاري، وجه محافظ الإسماعيلية بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات بما يحقق الراحة للباعة والتجار، ومرتادي السوق الحضري من المواطنين.

وأوضح "أكرم" أن محافظة الإسماعيلية تسير نحو رؤية متطورة من خلال تقديم خدمات لوجيستية متكاملة وبنية تحتية متطورة، حيث يمثل المشروع نقلة نوعية في دعم الصناعيين، من خلال توفير مساحات عرض مجهزة لعرض المنتجات الصناعية بجودة عالية.

مشيرًا أن المشروع يتيح عملية ربط المنتجين بالمستهلكين؛ لضمان وصول أوسع بالإضافة لموقعه المتميز ووجود موقف عمومي بجواره يربط المدينة بالمراكز.

وأكد "أكرم" أنه سيتم التعاقد فورًا مع أصحاب المحال التجارية التي تقوم بالتجهيز الفعلي للمحال وتشغيله فورًا لإثبات جدية التعاقد، ودعى محافظ الإسماعيلية أصحاب المصانع لزيارة هذا المجمع التجاري المتميز خاصة مع وجود قيمة إيجارية تنافسية تسمح لأصحاب المصانع الصغيرة لفتح نافذة بيع متميزة بهذا المكان.

جديرًا بالذكر، أن "السوق الحضري" مُقام على مساحة إجمالية ٦٥٠٠م٢ بمنطقة حي العرب بالمحطة الجديدة نطاق حي أول، ويضم عدد ١١٧ محال تجاري وعدد ٣ كافيتريات ومطاعم ومبنى إداري وغرفة تحكم مركزي وكاميرات مراقبة ووحدة إطفاء وغرفة للأمن والحراسة وعدد ٢ حمام ومسطح أخضر وساحة انتظار خارجية للسيارات ويسهم السوق في خلق بيئة تنافسية تحفز الصناعيين والمستثمرين على تحسين جودة منتجاتهم، مع دعم الميزات التنافسية لمحافظة الإسماعيلية كوجهة صناعية وتجارية رائدة في إقليم قناة السويس.

بهذه الخطوة تؤكد المحافظة التزامها بتحقيق التنمية المستدامة عبر مشروعات مبتكرة تدمج بين مصالح المستثمرين والمواطنين، وتعزز مكانتها كحاضنة للصناعة الوطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.