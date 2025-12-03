الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مياه القناة يترأس اجتماع اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية

اجتماع اللجنة العليا
اجتماع اللجنة العليا للسلامة
18 حجم الخط

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اليوم اجتماع اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية برئاسة اللواء مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة، وذلك لمتابعة الجهود المبذولة والإجراءات المُتخذة لتطبيق منظومة التأمين ضد أخطار الحريق، وضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وذلك على مستوى كافة القطاعات والمناطق والمواقع المختلفة. 

رئيس شركة القناة: وصول خدمة مياه الشرب لأهالي قرية ميت أبو الكوم

رئيس مياه القناة يتابع كفاءة تشغيل محطات بورسعيد (صور)

رمضان: يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى مواقع العمل

واستهل اللواء أحمد رمضان رئيس مياه القناة الاجتماع بالتأكيد على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين بيئة العمل والعاملين، وأهمية الالتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية فى مواقع العمل، حفاظا على العاملين باعتبارهم أهم موارد الشركة، وضرورة تدريبهم وتوعيتهم بمخاطر بيئة العمل وكيفية التعامل معها، مع التوجيه بعمل حصر لجميع الاحتياجات المطلوبة من مهمات السلامة والصحة المهنية للعاملين، وأجهزه الكشف عن الغازات، وأجهزة التنفس للتعامل فى الأماكن المغلقه على مستوى محافظات القناة الثلاثة. 

 

ملف التأمين ضد أخطار الحريق 

 

كما تناول الاجتماع  ملف التأمين ضد أخطار الحريق بأحدث الأجهزة المستخدمة في هذا الشأن فيما يخص منظومة أجهزة الإنذار والإطفاء. 

 

 

وأشار إلى أنه من الضروري الوقوف على موقف المنظومة الموجودة حاليًا بكل القطاعات والمناطق والمواقع، وأيضًا التغلب على أية تحديات تواجه عمل المنظومة، وفي هذا الإطار وجه رئيس شركة مياه القناة بمراجعة المنظومة بشكل كامل من معدات الإطفاء بجميع المحطات والمواقع التابعة، والتأكد من مطابقتها للمعايير الفنية المعتمدة.

 

واختتم رئيس شركة مياه القناة الاجتماع بالتأكيد على المتابعة المستمرة لتلك الملفات، ووضع خطط بتوقيتات محددة، ورفع تقارير دورية بنتائج التنفيذ، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة في جميع قطاعات ومناطق الشركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السلامة والصحة المهنية السلامة والصحة الصرف الصحي اللواء أحمد رمضان خدمة مياة الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة محافظات القناة مياة القناة

مواد متعلقة

سكرتير عام مساعد محافظة الإسماعيلية يوجه بمراجعة خطة عمل منظومة المتغيرات المكانية

رئيس شركة القناة: وصول خدمة مياه الشرب لأهالي قرية ميت أبو الكوم

رئيس مياه القناة يتابع كفاءة تشغيل محطات بورسعيد (صور)

رئيس مياه القناة يتفقد محطة مياه الكيلو 7 بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الإدارية العليا تتلقى 110 طعون انتخابية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب حتى الآن

تعليم الإسكندرية بعد واقعة الاعتداء على تلاميذ kg: لجنة من المديرية تتسلم المدرسة الدولية غدا

تعرف على سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الأربعاء 3-12-2025 بمنتصف التعاملات

كأس العرب 2025، تعادل الجزائر أمام السودان سلبيا في الشوط الأول

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 3-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بقدوم سنة مليئة بالبركة والرخاء

هل الدعاء عند قبر السيدة نفيسة مستجاب؟ اعرف رأي العلماء

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الوهاب بن فرفور" فقيه سوري ومفتي الشام ولغز حول ضياع تراثه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads