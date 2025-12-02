الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
محافظات

تطبيق آلية إصدار تراخيص أبراج المحمول في الإسماعيلية

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لتوجيه رؤساء الوحدات المحلية للالتزام الكامل بالآلية التي تم وضعها لإصدار تراخيص أبراج المحمول. 

الالتزام بالقرار الوزارى 

وذلك طبقًا للكتاب الدوري رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠٢٥ والذي ينص على ضرورة اتِّباع الخطوات القانونية المقررة عند تلقي طلبات الترخيص، وذلك بدءًا من تقديم الطلب للوحدة المحلية المختصة، والتأكد من أن العقار المقترح إقامة البرج عليه حاصل على ترخيص بناء رسمي أو يمتلك نموذج (٨) الخاص بالتصالح، مع الالتزام التام بسداد رسوم الترخيص المقررة وفقًا لطبيعة الموقع سواء في عواصم المحافظات أو المدن أو القرى. 

تحصيل الرسوم الخاصة بأبراج المحمول 

وأوضح نائب محافظ الإسماعيلية بأن الرسوم يتم تحصيلها عن كل برج أو جهاز تقوية على حدة بما يضمن التطبيق الدقيق للمنظومة، لافتًا إلى أنه عقب استيفاء الإجراءات يتم استيفاء المطابقة الفنية لإدخال المرافق النهائية عن طريق الهيئة الهندسية بما يحقق الانضباط والشفافية في منح التراخيص وتنظيم عمل الشركات المختصة، حيث أن هذه الخطوات والإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على دعم البنية التحتية لشبكات الاتصالات بما يخدم المواطنين، مع الحفاظ على سلامة المنشآت والمظهر الحضاري للمحافظة.

جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية ومديري الإدارات الهندسية بالمراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية بالاجتماع.

