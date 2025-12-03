الأربعاء 03 ديسمبر 2025
محافظات

الزراعة تتابع تجارب التشغيل بمصانع الأعلاف بالإسماعيلية

تابعت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، من خلال أعمال اللجنة المشتركة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة تجارب التشغيل بعدد من مصانع الأعلاف الواقعة في نطاق محافظة الإسماعيلية.   

سكرتير عام مساعد محافظة الإسماعيلية يوجه بمراجعة خطة عمل منظومة المتغيرات المكانية

ضبط منتحلة صفة طبيب تدير مركزًا للتجميل بالإسماعيلية

المصانع المستهدفة بالزيارة 

شملت المتابعة اختبار تجارب التشغيل لمصانع الأعلاف في مراكز محافظة الإسماعيلية، حيث شملت تشغيل مصانع الأعلاف في كل من  قرية الشروق، ومصنع آخر بمركز القصاصين الجديدة، ومصنع بالتل الكبير، بالإضافة إلى إعادة تجربة تشغيل مصنع  بوادي الملاك – التل الكبير. 

 

الهدف من إقامة مصانع الأعلاف 

وتهدف إقامة مصانع الأعلاف في محافظة الإسماعيلية إلى  توفير أعلاف آمنة وعالية الجودة للمربين، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الحيواني وتحسين الجدوى الاقتصادية لمشروعات الثروة الحيوانية، إضافة إلى ضمان سلامة المنتجات الحيوانية المعروضة للمستهلك.  

من جانبه أكد الدكتور علاء محمد حلاوة وكيل وزارة الزراعة في محافظة الإسماعيلية، على استمرار أعمال المتابعة الدورية لمصانع وشركات الأعلاف بنطاق المحافظة، بما يضمن التزامها بالمعايير المعتمدة، ويساهم في تطوير قطاع الثروة الحيوانية ودعم المربين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وفي إطار المتابعة المستمرة لمصانع الأعلاف والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية لضمان سلامة الأعلاف المتداولة وجودتها.

