الزراعة تتابع تجارب التشغيل بمصانع الأعلاف بالإسماعيلية

تابعت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، من خلال أعمال اللجنة المشتركة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة تجارب التشغيل بعدد من مصانع الأعلاف الواقعة في نطاق محافظة الإسماعيلية.

المصانع المستهدفة بالزيارة

شملت المتابعة اختبار تجارب التشغيل لمصانع الأعلاف في مراكز محافظة الإسماعيلية، حيث شملت تشغيل مصانع الأعلاف في كل من قرية الشروق، ومصنع آخر بمركز القصاصين الجديدة، ومصنع بالتل الكبير، بالإضافة إلى إعادة تجربة تشغيل مصنع بوادي الملاك – التل الكبير.

جانب من الجولة، فيتو

الهدف من إقامة مصانع الأعلاف

وتهدف إقامة مصانع الأعلاف في محافظة الإسماعيلية إلى توفير أعلاف آمنة وعالية الجودة للمربين، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الحيواني وتحسين الجدوى الاقتصادية لمشروعات الثروة الحيوانية، إضافة إلى ضمان سلامة المنتجات الحيوانية المعروضة للمستهلك.

جانب من الجولة، فيتو

من جانبه أكد الدكتور علاء محمد حلاوة وكيل وزارة الزراعة في محافظة الإسماعيلية، على استمرار أعمال المتابعة الدورية لمصانع وشركات الأعلاف بنطاق المحافظة، بما يضمن التزامها بالمعايير المعتمدة، ويساهم في تطوير قطاع الثروة الحيوانية ودعم المربين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وفي إطار المتابعة المستمرة لمصانع الأعلاف والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية لضمان سلامة الأعلاف المتداولة وجودتها.

