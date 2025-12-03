الكشف على 916 مواطنًا في قافلة طبية بقرية أم حبيب بالإسماعيلية

18 حجم الخط

حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على تفقد سير العمل بالقافلة الطبية بقرية أم حبيب إدارة القصاصين الصحية، ورافقها الدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة القصاصين الصحية، والتقت مع فريق الطاقم الطبي.

واطمأنت من المواطنين المترددين على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.



جانب من أعمال القافلة، فيتو

تقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية

وأشارت وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية التي تم تنظيمها يومي ١ و٢ ديسمبر ٢٠٢٥، نجحت في تقديم خدمات طبية مجانية لعدد ٩١٦ مواطنًا، حيث استقبلت ٥٠٢ مواطن خلال يومها الأول و٤١٤ مواطنا خلال يومها الثاني.

تخصصات القافلة الطبية

وأوضحت وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية أن القافلة شملت ٧ عيادات تخصصية [الباطنة، نساء، أطفال، رمد، مسالك، تنظيم أسرة، أسنان]، وقد وفرت القافلة الكشف والعلاج المجاني، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.

عدد المستفيدين من القافلة الطبية

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت ٢٤٥ مواطنًا بعيادة الباطنة، و٤٢ سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة فاستقبلت ٥٥ سيدة، بالإضافة إلى استقبال ٢٣٩ حالةً بعيادة الأطفال، بينما استقبلت ٩٤ حالة بعيادة الأسنان، واستقبلت عيادة المسالك ٥٥ حالة، وأخيرًا عيادة الرمد استقبلت ١٢٢ مواطنا، فضلًا عن خدمات الفحص المبكر للأمراض المزمنة ووحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

