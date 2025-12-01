محافظ الإسماعيلية يفتتح "حديقة أبو عطوة" بمنطقة الدبابات (صور)

ويوجِّه بسرعة دراسة تطوير سوق أبوعطوة للقضاء على الإشغالات والتعديات على الطريق العام وإقامة موقف سيارات حضاري لخدمة أهالي المنطقة

افتتح اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، حديقة أبوعطوة بمنطقة الدبابات نطاق قرية نفيشة، لتكون متنفسًا لأهالي المنطقة، واستكمالًا لخطة المحافظة بتطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة.

أبرز الحضور خلال مراسم الافتتاح

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، العميد حمدي هندي المشرف العام على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، العميد عفت راغب مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، المهندسة تغريد أبوالسعود مدير جهاز التطوير والتجميل، ووائل المصري رئيس قرية نفيشة.

جانب من الافتتاح، فيتو

جانب من الافتتاح، فيتو

معلومات عن الحديقة الجديدة

و أقيمت الحديقة على مسطح ٣١٠٠ متر مربع، وشملت الأعمال التي نفذتها مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، مسطحات خضراء، أعمدة إنارة ديكورية، مقاعد رخام لجلوس المواطنين، عدد ٢ بوابة على المحاور الرئيسية بالمنطقة.

كما شملت تخصيص ١٠٠ متر مسطح، لاستخدامها فى تقديم الخدمات المختلفة لرواد الحديقة.

حديقة ابو عطوة الجديدة، فيتو

حديقة ابو عطوة الجديدة، فيتو

وخلال افتتاح الحديقة، وجه محافظ الإسماعيلية بإسناد أعمال التشغيل والصيانة، لأحد الشركات المتخصصة في مجال الحدائق العامة للحفاظ على ما تم إنشائه من أعمال، وضمان استمرار ظهور الحديقة بالشكل الحضاري لخدمة المواطنين.

حديقة ابو عطوة الجديدة، فيتو

محافظ الإسماعيلية خلال لقاء المواطنين، فيتو

محافظ الإسماعيلية خلال لقاء المواطنين، فيتو

محافظ الإسماعيلية يوجه بدراسة تطوير سوق أبو عطوة

واستجابةً لطلبات مواطني القرية، وجه "أكرم" بسرعة دراسة تطوير سوق أبوعطوة للقضاء على الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وتحقيق السيولة المرورية.

كما وجَّه بإقامة موقف سيارات أجرة حضاري لخدمة أهالي المنطقة، مطالبًا المواطنين بأهمية الحفاظ على ممتلكاتهم العامة.

