محافظ الإسماعيلية يفاجئ العاملين بالوحدة المحلية لقرية عين غصين

18 حجم الخط

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، مقر الوحدة المحلية لقرية عين غصين، في مستهل جولته التفقدية للقرية.

أبرز الحضور خلال الجولة

وذلك بحضور، الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، العميد حمدي هندي المشرف العام على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، العميد عفت راغب معاون المحافظ للمتابعة الميدانية، ونعمة محمود رئيس قرية عين غصين.

محافظ الإسماعيلية يشيد بمستوى النظافة العامة

وخلال تفقده لمقر الوحدة المحلية بالقرية، أشاد محافظ الإسماعيلية بمستوى النظافة العامة داخل الوحدة، وانتظام العاملين، وترتيب وتنظيم مخزن القرية.

وعلى صعيد أخر عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أمس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للسوق الحضري بحي أول مدينة الإسماعيلية والمقرر افتتاحه في ال25 من شهر ديسمبر ٢٠٢٥؛ لدعم الصناعة المحلية وتعزيز التنافسية وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وتمكين المرأة.

بحث الاستغلال الأمثل للسوق الحضري

جاء الاجتماع لبحث ومناقشة الاستغلال الأمثل للسوق الحضري (إسماعيلية outlet)، والذي يمثل انطلاقة جديدة لمحافظة الإسماعيلية نحو فتح مجالات وفرص عمل لأبناء المحافظة، فهو مجمع تجاري متكامل له موقع متميز يمكن من خلاله خدمة أصحاب المصانع في القنطرة غرب، البياضية، والمنطقة الصناعية الأولى والثانية بعرض منتجاتهم وسط مدينة الإسماعيلية بما يسمح بتشجيع حركة التجارة وزيادة المعروض من المنتجات الجافة من ملابس وأحذية وشنط وجلود ومواد غذائية معبئة، بهدف توفير منصة تسويقية حديثة تعزز المنتجات المحلية وتسهل وصولها للمستهلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.