الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يفاجئ العاملين بالوحدة المحلية لقرية عين غصين

محافظ الإسماعيلية،
محافظ الإسماعيلية، خلال الجولة
18 حجم الخط

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، مقر الوحدة المحلية لقرية عين غصين، في مستهل جولته التفقدية للقرية. 

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى الحميات (صور)

غلق وإنذار 10 منشآت علاجية بالإسماعيلية

 

أبرز الحضور خلال الجولة

 

وذلك بحضور، الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، العميد حمدي هندي المشرف العام على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، العميد عفت راغب معاون المحافظ للمتابعة الميدانية، ونعمة محمود رئيس قرية عين غصين. 

 

محافظ الإسماعيلية يشيد بمستوى النظافة العامة 

 

وخلال تفقده لمقر الوحدة المحلية بالقرية، أشاد محافظ الإسماعيلية بمستوى النظافة العامة داخل الوحدة، وانتظام العاملين، وترتيب وتنظيم مخزن القرية. 

وعلى صعيد أخر عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أمس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للسوق الحضري بحي أول مدينة الإسماعيلية والمقرر افتتاحه في ال25 من شهر ديسمبر ٢٠٢٥؛ لدعم الصناعة المحلية وتعزيز التنافسية وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وتمكين المرأة.  

 

بحث الاستغلال الأمثل للسوق الحضري 

 

جاء الاجتماع لبحث ومناقشة الاستغلال الأمثل للسوق الحضري (إسماعيلية outlet)، والذي يمثل انطلاقة جديدة لمحافظة الإسماعيلية نحو فتح مجالات وفرص عمل لأبناء المحافظة، فهو مجمع تجاري متكامل له موقع متميز يمكن من خلاله خدمة أصحاب المصانع في القنطرة غرب، البياضية، والمنطقة الصناعية الأولى والثانية بعرض منتجاتهم وسط مدينة الإسماعيلية بما يسمح بتشجيع حركة التجارة وزيادة المعروض من المنتجات الجافة من ملابس وأحذية وشنط وجلود ومواد غذائية معبئة، بهدف توفير منصة تسويقية حديثة تعزز المنتجات المحلية وتسهل وصولها للمستهلك.   

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الطرق والنقل بالاسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية صحة الاسماعيلية قرية عين غصين مديرية الطرق والنقل بالاسماعيلية مدينة الاسماعيلية مركز ومدينة الاسماعيلية

مواد متعلقة

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى الحميات (صور)

أكرم جلال يتابع الموقف التنفيذي للسوق الحضري بحي أول الإسماعيلية

غلق وإنذار 10 منشآت علاجية بالإسماعيلية

مياه القناة تستجيب لشكاوى أهالي عين غصين بالإسماعيلية وتقرر توصيل خدمات الصرف

الأكثر قراءة

التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر

التشكيل الرسمي لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب

وزير العدل يشهد افتتاح المؤتمر الـ21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة

تفاصيل استبدال "التوكتوك" بسيارات بديلة بالقاهرة

كأس مصر، الإسماعيلي يتعادل مع حرس الحدود 1/1 في الشوط الأول

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير في درجات الحرارة

سوريا تفوز على تونس بهدف خربين في افتتاح كأس العرب

السيسي يهنئ منتخب مصر للكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التثاؤب أثناء الصلاة وقراءة القرآن من علامات الحسد؟، أسامة قابيل يجيب (فيديو)

هل نشر الأذكار على مواقع التواصل الاجتماعي بدعة؟ الإفتاء ترد

تفسير حلم تسلق الجبل في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads