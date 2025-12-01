الإثنين 01 ديسمبر 2025
محافظات

بدء المسح الميداني الشامل للحركة السياحية بالإسماعيلية

جانب من عمل المسح
جانب من عمل المسح السياحى، فيتو
بدأت إدارة السياحة في محافظة الإسماعيلية تحت إشراف أشرف سليمان مدير الإدارة، في تنفيذ خطة المسح الميداني الشامل للحركة السياحية، والتي تستمر خلال الأيام القادمة ضمن الإعداد لتقرير النشرة السياحية السنوية.

محافظ الإسماعيلية يفتتح "حديقة أبو عطوة" بمنطقة الدبابات (صور)

غلق وإنذار 10 منشآت علاجية بالإسماعيلية

 

جولات ميدانية في المنطقة

تقوم إدارة السياحة في محافظة الإسماعيلية من خلال سلسلة من الجولات الميدانية المنتظمة التي تشمل المنشآت الفندقية والقرى السياحية برصد حجم الحركة السياحية بدقة، وحصر أعداد السائحين وإجمالي مدد الإقامة، إلى جانب تصنيف الجنسيات المختلفة للوافدين.

جانب من عمل المسح السياحى، فيتو
جانب من عمل المسح السياحى، فيتو
جانب من همل المسح السياحى، فيتو
جانب من عمل المسح السياحى، فيتو

 

الاهتمام بالقطاع السياحي في المحافظة 

يأتي هذا المسح تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالقطاع السياحي كرافد أساسي للاقتصاد القومي، وتعزيزًا لمكانة محافظة الإسماعيلية كوجهة سياحية متميزة، ومن المتوقع أن تسفر هذه الجهود عن تجميع قاعدة بيانات شاملة تدعم رسم السياسات السياحية المستقبلية واتخاذ القرارات على مؤشرات دقيقة، مما يخدم خطط التنمية المستدامة. 

جانب من همل المسح السياحى، فيتو
جانب من عمل المسح السياحى، فيتو
جانب من همل المسح السياحى، فيتو
جانب من همل المسح السياحى، فيتو

وتتقدم إدارة السياحة بالشكر لكافة المنشآت السياحية والفندقية على تعاونهم المثمر خلال تنفيذ أعمال المسح.

