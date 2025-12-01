بدء المسح الميداني الشامل للحركة السياحية بالإسماعيلية

18 حجم الخط

بدأت إدارة السياحة في محافظة الإسماعيلية تحت إشراف أشرف سليمان مدير الإدارة، في تنفيذ خطة المسح الميداني الشامل للحركة السياحية، والتي تستمر خلال الأيام القادمة ضمن الإعداد لتقرير النشرة السياحية السنوية.

جولات ميدانية في المنطقة

تقوم إدارة السياحة في محافظة الإسماعيلية من خلال سلسلة من الجولات الميدانية المنتظمة التي تشمل المنشآت الفندقية والقرى السياحية برصد حجم الحركة السياحية بدقة، وحصر أعداد السائحين وإجمالي مدد الإقامة، إلى جانب تصنيف الجنسيات المختلفة للوافدين.

جانب من عمل المسح السياحى، فيتو

جانب من عمل المسح السياحى، فيتو

الاهتمام بالقطاع السياحي في المحافظة

يأتي هذا المسح تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالقطاع السياحي كرافد أساسي للاقتصاد القومي، وتعزيزًا لمكانة محافظة الإسماعيلية كوجهة سياحية متميزة، ومن المتوقع أن تسفر هذه الجهود عن تجميع قاعدة بيانات شاملة تدعم رسم السياسات السياحية المستقبلية واتخاذ القرارات على مؤشرات دقيقة، مما يخدم خطط التنمية المستدامة.

جانب من عمل المسح السياحى، فيتو

جانب من همل المسح السياحى، فيتو

وتتقدم إدارة السياحة بالشكر لكافة المنشآت السياحية والفندقية على تعاونهم المثمر خلال تنفيذ أعمال المسح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.