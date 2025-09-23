الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الإسكندرية تتصدر موانئ التصدير بنسبة 31.1% تليها مطارات القاهرة بـ14.8% (انفوجراف)

موانئ التصدير
موانئ التصدير

رصدت النشرة السنوية للتجارة الخارجية لعام 2024، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم  الثلاثاء، عددا من المؤشرات المتعلقة بقيمة الصادرات والورادات، وأيضا التوزيع النسبي للصادرات والورادات طبقا لدرجة التصنيع.

 بالإضافة لأهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها والسلع التي انخفضت قيمة وارداتها، والتوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها، وأهم الدول المستورد منها، والتوزيع النسبي طبقا لأهم موانى التصدير والتوزيع النسبى للواردات طبقا لأهم موانئ الاستيراد.

التوزيع النسبي طبقا لأهم موانى التصدير:

وترصد فيتو التوزيع النسبي طبقا لأهم موانى التصدير طبقا للانفوجراف الذى أعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

1- جاءت  الإسكندرية  في المرتبة الأولى بنسبة 31.1٪ من جملة الصادرات

2-  يليها مينـاء مطارات القاهرة  بنسبة  14.8٪

3- ميناء العاشر من رمضان الجاف بنسبة 10.4٪

4- ميناء دمياط  بنسبة  7.9 ٪

5- السويس بنسبة  7.5 ٪  

6- ميناء الدخيلة بنسبة  5.0٪.

