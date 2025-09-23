الإسكندرية تتصدر موانئ التصدير بنسبة 31.1% تليها مطارات القاهرة بـ14.8% (انفوجراف)

رصدت النشرة السنوية للتجارة الخارجية لعام 2024، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، عددا من المؤشرات المتعلقة بقيمة الصادرات والورادات، وأيضا التوزيع النسبي للصادرات والورادات طبقا لدرجة التصنيع.

بالإضافة لأهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها والسلع التي انخفضت قيمة وارداتها، والتوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها، وأهم الدول المستورد منها، والتوزيع النسبي طبقا لأهم موانى التصدير والتوزيع النسبى للواردات طبقا لأهم موانئ الاستيراد.

التوزيع النسبي طبقا لأهم موانى التصدير:

وترصد فيتو التوزيع النسبي طبقا لأهم موانى التصدير طبقا للانفوجراف الذى أعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

1- جاءت الإسكندرية في المرتبة الأولى بنسبة 31.1٪ من جملة الصادرات

2- يليها مينـاء مطارات القاهرة بنسبة 14.8٪

3- ميناء العاشر من رمضان الجاف بنسبة 10.4٪

4- ميناء دمياط بنسبة 7.9 ٪

5- السويس بنسبة 7.5 ٪

6- ميناء الدخيلة بنسبة 5.0٪.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.