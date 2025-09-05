ميناء دمياط يستقبل 6 سفن جديدة ويواصل تصدير واستيراد البضائع

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن جديدة، في حين غادرت 5 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة إلى 18 سفينة.

حركة البضائع العامة

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14338 طنًا، تضمنت 6180 طن يوريا، و1235 طن أسمنت معبأ، إضافة إلى 6923 طن بضائع متنوعة.

وعلى صعيد الواردات، سجل الميناء دخول 85883 طنًا من البضائع العامة، شملت 5000 طن خردة، و7569 طن حديد، و4350 طن خشب زان، و27126 طن سلاج، و39446 طن ذرة، و2392 طن كسب عباد.

صومعة الحبوب والغلال

وأوضح البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 23935 طنًا من القمح، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 49273 طنًا.

النقل البري والسكك الحديدية

شهد الميناء خروج قطار محمل بـ 1180 طنًا من القمح متجهًا إلى صوامع القليوبية، كما بلغ إجمالي حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4890 شاحنة.

الخط الملاحي دمياط – تريستا

غادرت السفينة OLYMPOS SEAWAYS التابعة للخط الملاحي RORO الذي يربط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي، بعد أن قامت بتداول 1412 طنًا من البضائع، تضمنت خضروات وفواكه وضفائر ومفاتيح سيارات وأقمشة ومنسوجات وملابس، منها صادرات متجهة إلى عدة دول أوروبية أبرزها إيطاليا، هولندا، ألمانيا، إنجلترا، سلوفينيا، التشيك، بولندا، فرنسا، سلوفاكيا، سويسرا، وإسبانيا.

