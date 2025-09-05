الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فرص تصديرية جديدة عبر خط الرورو تربط دمياط بأوروبا

وفد من هيئة ميناء
وفد من هيئة ميناء دمياط بالتعاون مع الغرفة التجارية

نظم وفد من هيئة ميناء دمياط بالتعاون مع الغرفة التجارية بمحافظة دمياط برئاسة محمد عبد اللطيف فايد، زيارة إلى الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة لبحث آفاق التعاون المشترك، وذلك في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لتعظيم الاستفادة من الفرص التصديرية أمام المنتجات المصرية ونفاذها إلى الأسواق الأوروبية.

اجتماع موسع مع رجال الأعمال والمصدرين

ترأس اللواء بحري أركان حرب رفعت المارديني رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق بهيئة ميناء دمياط وفد الهيئة، حيث عُقد اجتماع موسع بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة البحيرة التجارية والمصدرين ورجال الأعمال بالمحافظة. 

وشهد اللقاء مناقشات واسعة حول سبل تعزيز الاستفادة من خط الرورو الرابط بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي كأحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة للصادرات المصرية.

وفد من هيئة ميناء دمياط بالتعاون مع الغرفة التجارية يعرضون فرص تصديرية جديدة عبر خط الرورو تربط دمياط بأوروبا
وفد من هيئة ميناء دمياط بالتعاون مع الغرفة التجارية يعرضون فرص تصديرية جديدة عبر خط الرورو تربط دمياط بأوروبا

 

استعراض الفرص والتسهيلات

استعرض وفد ميناء دمياط والغرفة التجارية بدمياط الفرص التصديرية المتاحة عبر الخط البحري خاصة المتعلقة بالحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية، مع تسليط الضوء على أنواع البضائع المطلوبة في الأسواق الأوروبية. 

كما جرى شرح التسهيلات المقدمة من الخط الملاحي مثل سرعة الشحن والربط المباشر مع الموانئ الأوروبية إلى جانب التيسيرات الجمركية واللوجستية التي تعزز من تنافسية المنتج المصري.

دور الشركات المشغلة

شهد الاجتماع عرضًا قدمه إسلام حسني مدير عام شركة بان مارين بميناء دمياط استعرض خلاله المزايا التصديرية التي توفرها الشركة المشغلة للخط الملاحي، بما في ذلك الخدمات في الموانئ الأوروبية وآليات التسعير المرنة التي تلبي متطلبات المصدرين المصريين وتفتح آفاقًا جديدة للتوسع في حجم الصادرات.

مشروع استراتيجي يعزز مكانة مصر

وأكد المشاركون أن خط الرورو بين مصر وإيطاليا يعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تنفذ في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. 

ومن المنتظر أن يسهم هذا المشروع في دعم تنافسية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية والصناعية بما يعزز من مكانة مصر كمحور تجاري ولوجستي بين قارتي أوروبا وأفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسواق الأوروبية التيسيرات الجمركية الحاصلات الزراعية الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعي الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل دمياط مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الغرفة التجارية بدمياط ئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

ميناء دمياط يستقبل 12 ونشا عملاقا لتعزيز قدرات محطة "تحيا مصر 1"

الأكثر قراءة

بقرار من الخطيب، محمد يوسف يجمع متعلقاته من غرفته بملعب التتش

ربة منزل تطعن زوجها في المحلة بعد 7 أشهر زواج لـ خلاف على مصروف البيت

ارتفاع الأبيض والأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

وزير الصحة يحيل مدير مستشفى مبرة مصر القديمة للتحقيق بعد رفض علاج مريضة في الطوارئ مجانا

تغييرات وزارية في بريطانيا تشمل الخارجية والداخلية والعدل

محمد عبد الجليل يكتب: "الو قسم الشرطة.. كاتي بتموت"، بلاغ طفلة واهتمام مأمور لإنقاذ قطة!، الاحتجاز استمر 48 ساعة، رجال الأمن تعاملوا مع الموقف بإنسانية

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر ضد بوركينا فاسو.. تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

ولد الهدى (الحلقة الثالثة عشرة)، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر ضد بوركينا فاسو.. تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة للزواج والحمل تأسيا بمولد الرسول

تفريج الهم واستجابة الدعاء، فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

ما حكم اشتراط مدة معينة في عقد الزواج؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads