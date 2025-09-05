نظم وفد من هيئة ميناء دمياط بالتعاون مع الغرفة التجارية بمحافظة دمياط برئاسة محمد عبد اللطيف فايد، زيارة إلى الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة لبحث آفاق التعاون المشترك، وذلك في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لتعظيم الاستفادة من الفرص التصديرية أمام المنتجات المصرية ونفاذها إلى الأسواق الأوروبية.

اجتماع موسع مع رجال الأعمال والمصدرين

ترأس اللواء بحري أركان حرب رفعت المارديني رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق بهيئة ميناء دمياط وفد الهيئة، حيث عُقد اجتماع موسع بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة البحيرة التجارية والمصدرين ورجال الأعمال بالمحافظة.

وشهد اللقاء مناقشات واسعة حول سبل تعزيز الاستفادة من خط الرورو الرابط بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي كأحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة للصادرات المصرية.

وفد من هيئة ميناء دمياط بالتعاون مع الغرفة التجارية يعرضون فرص تصديرية جديدة عبر خط الرورو تربط دمياط بأوروبا

استعراض الفرص والتسهيلات

استعرض وفد ميناء دمياط والغرفة التجارية بدمياط الفرص التصديرية المتاحة عبر الخط البحري خاصة المتعلقة بالحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية، مع تسليط الضوء على أنواع البضائع المطلوبة في الأسواق الأوروبية.

كما جرى شرح التسهيلات المقدمة من الخط الملاحي مثل سرعة الشحن والربط المباشر مع الموانئ الأوروبية إلى جانب التيسيرات الجمركية واللوجستية التي تعزز من تنافسية المنتج المصري.

دور الشركات المشغلة

شهد الاجتماع عرضًا قدمه إسلام حسني مدير عام شركة بان مارين بميناء دمياط استعرض خلاله المزايا التصديرية التي توفرها الشركة المشغلة للخط الملاحي، بما في ذلك الخدمات في الموانئ الأوروبية وآليات التسعير المرنة التي تلبي متطلبات المصدرين المصريين وتفتح آفاقًا جديدة للتوسع في حجم الصادرات.

مشروع استراتيجي يعزز مكانة مصر

وأكد المشاركون أن خط الرورو بين مصر وإيطاليا يعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تنفذ في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

ومن المنتظر أن يسهم هذا المشروع في دعم تنافسية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية والصناعية بما يعزز من مكانة مصر كمحور تجاري ولوجستي بين قارتي أوروبا وأفريقيا.

