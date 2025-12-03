الأربعاء 03 ديسمبر 2025
محافظات

محافظ دمياط يكرم فريق العباقرة الحاصل على المركز الثاني بالجمهورية

محافظ دمياط يُكرم
محافظ دمياط يُكرم فريق العباقرة الحاصل على المركز الثاني
 شهد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، صباح اليوم الأربعاء، طابور الصباح بمدرسة اللوزي الثانوية بمدينة دمياط، يرافقه اللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والأستاذ ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم، في إطار حرص المحافظة على متابعة العملية التعليمية وتشجيع النماذج المتميزة.

تكريم بطلات دمياط في برنامج "العباقرة"

 قام المحافظ بتكريم الطالبات الحاصلات على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بالموسم السادس عشر من برنامج "العباقرة"، وهن: سلمى الطرحاوي أفضل لاعبة بالموسم وصاحبة أعلى سكور وثالث بنت بتاريخ البرنامج تحصد اللقب، وهمسة كامل، وعد فرحات، نور بصل، تقى عبدالعزيز، حبيبة عوف، حنين حامد، سارة منصور، سلوى الدسوقي، وحلا شامية.

كما شمل التكريم نسرين أبو الدهب مديرة المدرسة، ومروة رشاد مشرف المدرسة تقديرًا لجهودهما في دعم الطالبات وتحقيق هذا الإنجاز.

 

 

 

إشادة المحافظ ودعمه للمتفوقات

وأعرب الدكتور أيمن الشهابي عن سعادته وفخره بما حققته بنات دمياط من إنجاز مشرف، مؤكدا دعم المحافظة الكامل للطلاب المتميزين والمبتكرين، والعمل على تأهيلهم ومساندتهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية. 

كما وجه المحافظ تحية تقدير لإدارة المدرسة والمعلمين وأولياء أمور الطالبات على دورهم في تحقيق هذا التفوق، متمنيًا لهن دوام النجاح والتوفيق.

التربية والتعليم الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المركز الثاني على مستوى الجمهورية برنامج العباقرة دمياط محافظ دمياط مدينة دمياط العملية التعليمية مدير مديرية التربية والتعليم

