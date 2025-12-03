محافظ دمياط يكرم فريق العباقرة الحاصل على المركز الثاني بالجمهورية

18 حجم الخط

شهد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، صباح اليوم الأربعاء، طابور الصباح بمدرسة اللوزي الثانوية بمدينة دمياط، يرافقه اللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والأستاذ ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم، في إطار حرص المحافظة على متابعة العملية التعليمية وتشجيع النماذج المتميزة.

تكريم بطلات دمياط في برنامج "العباقرة"

قام المحافظ بتكريم الطالبات الحاصلات على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بالموسم السادس عشر من برنامج "العباقرة"، وهن: سلمى الطرحاوي أفضل لاعبة بالموسم وصاحبة أعلى سكور وثالث بنت بتاريخ البرنامج تحصد اللقب، وهمسة كامل، وعد فرحات، نور بصل، تقى عبدالعزيز، حبيبة عوف، حنين حامد، سارة منصور، سلوى الدسوقي، وحلا شامية.

كما شمل التكريم نسرين أبو الدهب مديرة المدرسة، ومروة رشاد مشرف المدرسة تقديرًا لجهودهما في دعم الطالبات وتحقيق هذا الإنجاز.

إشادة المحافظ ودعمه للمتفوقات

وأعرب الدكتور أيمن الشهابي عن سعادته وفخره بما حققته بنات دمياط من إنجاز مشرف، مؤكدا دعم المحافظة الكامل للطلاب المتميزين والمبتكرين، والعمل على تأهيلهم ومساندتهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.

كما وجه المحافظ تحية تقدير لإدارة المدرسة والمعلمين وأولياء أمور الطالبات على دورهم في تحقيق هذا التفوق، متمنيًا لهن دوام النجاح والتوفيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.