الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس عامل بتهمة النصب على المواطنين بقدرته على العلاج الروحاني في الإسكندرية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو
18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بحبس عامل فني 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب على المواطنين والزعم بقدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل في الإسكندرية.

 

سقوط عامل بالنصب على المواطنين في الإسكندرية

كانت  أجهزة الأمن بالإسكندرية، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين والزعم بقدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل.

 

أكدت تحريات  الإدارة العامة لحماية الآداب أن المتهم (عامل فني له معلومات جنائية– مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) استولى على أموال المواطنين عبر الترويج لنشاطه الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يشمل تصوير مقاطع فيديو أثناء ممارسة أعمال الشعوذة لبثها وزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

 

الإجراءات الأمنية

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي وأدوات مستخدمة في أعمال الدجل وبمواجهته اعترف بالنشاط المنسوب إليه.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النصب على المواطنين في الإسكندرية الاسكندرية سقوط عامل بالنصب على المواطنين ممارسة أعمال الدجل ممارسة أعمال الدجل فى الإسكندرية أعمال الدجل في الإسكندرية العلاج الروحانى قسم شرطة كرموز بالإسكندرية

مواد متعلقة

إصابة شخصين في انهيار ثلاث شرفات بعقار فى الإسكندرية

ضبط 16 ألف لتر سولار مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الإسكندرية

الأكثر قراءة

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد الله بن فهد بن عبد العزيز آل سعود

الشتاء قادم، تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

اليوم، فصل التيار الكهربائي اليوم عن عدة مناطق في 3 محافظات

وكالة الفضاء المصرية: الصين أهدتنا معملا فريدا من نوعه لاختبار الأقمار الصناعية

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض يعيد التوازن لـ"الفراولة" والتين يواصل ارتفاعه

الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام

للمرة الثانية في ساعتين، انقطاع الكهرباء في الجيزة والأهالي يتخوفون من تكرار كارثة يوليو الأسود

مدير "الإرميتاج" الروسي يناشد متاحف العالم بشأن الآثار المصرية: احذروا مصر الآن

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads