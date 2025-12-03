ضبط متهم بالنصب على المواطنين عبر الترويج لبيع ورق طباعة بأسعار وهمية

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات بلاغات متعددة وردت من مواطنين بعدة محافظات، أفادوا بتعرضهم لعمليات نصب واحتيال من جانب شخص روّج عبر مواقع التواصل لقدراته على توفير ورق طباعة بأسعار منخفضة، وتمكن من الحصول على مبالغ مالية منهم عبر وسائل الدفع الإلكتروني دون تنفيذ ما وعد به.

التحريات أسفرت عن تحديد المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ويقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة.

وعُثر بحوزته على هاتفين محمولين، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي في استدراج الضحايا والمعاملات المالية المرتبطة بالوقائع.

بمواجهته، اعترف بارتكاب 12 واقعة احتيال بنفس الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة المختصة.

