إعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقود لضبط دجال الإسكندرية

كثّفت الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة جرائم النصب التي تستهدف المواطنين، حيث تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخص له معلومات جنائية، مقيم بمركز أبو قرقاص بالمنيا، بعدما تبين تورطه في الاستيلاء على أموال المواطنين عبر الادعاء بقدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل.

التحريات كشفت أن المتهم روّج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلًا حاجة البعض للعلاج ومخاوفهم، لجذب ضحايا جدد وتحقيق مكاسب مالية. 

وبعد تقنين الإجراءات، أُلقي القبض عليه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي، إضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل.

بمواجهته، أقر المتهم بقيامه بتصوير وبث مقاطع فيديو أثناء ممارسته الشعوذة عبر صفحته لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة والحصول على أرباح مالية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيل للنيابة المختصة.

