حوادث

رفض إعطائهما صدقة، طفلان يسرقان آخر بالإكراه في الخانكة

ضبط صغار بالقليوبية
ضبط صغار بالقليوبية لسرقتهما آخر بالإكراه
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات تعليق مدعوم بصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر طفلين يستوقفان آخر ويأخذان منه مبلغًا ماليًا بالإكراه بمحافظة القليوبية.

ضبط طفلين بالقليوبية لسرقتهما آخر بالإكراه

بعد الفحص، تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بالواقعة، وتم تحديد وضبط الطفلين الظاهرين في مقطع الفيديو، وهما يبلغان من العمر 12 عاماً ومقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

وبمواجهتهما، اعترفا بأن الحادث وقع في الأول من الشهر الجاري أثناء سيرهما بالمركز، بعد مشادة كلامية مع الطفل الآخر لرفضه إعطاءهما مبلغ مالي على سبيل الاستجداء، حيث تحصلا منه على المال كرهاً قبل أن يتدخل أحد المارة ويعيد المبلغ له.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، لضمان تطبيق القانون وحماية الأطفال من أي انتهاكات.

