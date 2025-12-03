الأربعاء 03 ديسمبر 2025
ضبط مخدرات بـ 75 مليون جنيه، ضربة أمنية لتجار الكيف في الشرقية

ضبط تشكيل عصابي شديد
ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة لتجارة المواد والعقاقير المخدرة
وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، ضربة أمنية جديدة لجالبي وتجار المواد المخدرة، من خلال رصد نشاط تشكيل عصابي يضم 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، تخصصوا في جلب كميات من العقاقير والمواد المخدرة وإعادة تدويرها لترويجها على نطاق واسع، واتخذوا من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مركزًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات، استهدفت القوات مواقع المتهمين وتمكنت من ضبطهم، وبحوزتهم 150500 قرص ترامادول مخدر،3400 قرص ديكانست،70 كيلو بودرة ترامادول وسودو إيفيدرين مخدرة،380 كيلو من المواد الخام المستخدمة في إعادة التدوير، إلى جانب المعدات والأدوات الخاصة بالتصنيع، و4 سيارات تُستخدم في تسهيل نشاطهم الإجرامي.

قدرت القيمة المالية للمضبوطات بـ75 مليون جنيه، وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرض المتهمين على النيابة المختصة.
 

