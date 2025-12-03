الأربعاء 03 ديسمبر 2025
حوادث

إعلان يقود الشرطة لضبط ديلر حشيش في بولاق الدكرور

المتهم
المتهم
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط فني إلكترونيات له معلومات جنائية، بعد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يشير إلى قيامه بالترويج لبيع المواد المخدرة.

“ ممنوعات أون لاين ”.. ضبط فني إلكترونيات بالجيزة لترويجه المخدرات

وتوصلت التحريات الشرطة، إلى أن المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، واعترف بحيازتها بقصد الاتجار. 

الإجراءات القانونية

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لضمان تطبيق القانون ومكافحة جرائم المخدرات

