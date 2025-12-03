الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية بعد تداول فيديو

ضبط طرفي مشاجرة استخدمت
ضبط طرفي مشاجرة استخدمت فيها أسلحة بيضاء بالإسكندرية
18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأشخاص يتشاجرون باستخدام أسلحة بيضاء بأحد شوارع الإسكندرية.

ضبط طرفي مشاجرة استخدمت فيها أسلحة بيضاء بالإسكندرية

أوضحت المعلومات أنه لم تُسجّل أي بلاغات رسمية حول الحادث، وتبيّن أن المشاجرة وقعت بتاريخ 30 نوفمبر الماضي بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بين طرف أول مكوّن من شخصين لهما معلومات جنائية، أحدهما مصاب بجرح قطعي، وطرف ثان يضم 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم يقيمون بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

بدأت المشادة إثر اصطدام أحد أفراد الطرف الأول بعضو من الطرف الثاني أثناء وقوفه بالمنطقة، لتتطور الواقعة إلى مشاجرة شارك فيها باقي الأطراف، مستخدمين 4 أسلحة بيضاء وصدادة حديدية في الاعتداء المتبادل.

ضبط المتهمين

تمكنت القوات الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم التفاصيل الواردة.

الإجراءات القانونية

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

مشاجرة الإسكندرية أسلحة بيضاء أول المنتزه ثان المنتزة ضبط المتهمين النيابة العامة جرائم الشوارع الامن العام

