ضبط 3 أشخاص لتوزيعهم كروت دعائية لمرشحين بانتخابات النواب في البحيرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بتوزيع كروت دعائية لأحد المرشحين على المواطنين المترددين على أحد المخابز بالبحيرة لدفعهم للتصويت لصالحه.

وتم ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل بمخبز – مقيم بدائرة قسم شرطة شبراخيت بالبحيرة ) وبمواجهتهاعترف بارتكاب الواقعة لدعم أحد المرشحين بذات الدائرة قبل بدء العملية الانتخابية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط سيدتين بالبحيرة بحوزتهما كروت دعائية قبل الانتخابات

وفى سياق متصل، فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة من ضبط سيدتين بمحيط الدائرة، وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين لدفعهم للتصويت لصالحه.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق لضمان سير العملية الانتخابية وفق القانون.

