الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 3 أشخاص لتوزيعهم كروت دعائية لمرشحين بانتخابات النواب في البحيرة

ضبط عاملين لتوزيع
ضبط عاملين لتوزيع كروت دعائية لمرشح بانتخابات مجلس النواب
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بتوزيع كروت دعائية لأحد المرشحين على المواطنين المترددين على أحد المخابز بالبحيرة لدفعهم للتصويت لصالحه.

وتم ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل بمخبز – مقيم بدائرة قسم شرطة شبراخيت بالبحيرة ) وبمواجهتهاعترف بارتكاب الواقعة  لدعم أحد المرشحين بذات الدائرة قبل بدء العملية الانتخابية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

 

ضبط سيدتين بالبحيرة بحوزتهما كروت دعائية قبل الانتخابات

وفى سياق متصل، فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة من ضبط سيدتين بمحيط الدائرة، وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين لدفعهم للتصويت لصالحه.

ضبط 10 أطنان دقيق مدعم و3 ملايين جنيه حصيلة النقد الأجنبي في حملات أمنية

مصرع فتاة في تصادم بالقاهرة، ووفاة عامل فى حادث دهس بـ15 مايو

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق لضمان سير العملية الانتخابية وفق القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات 2025 ضبط دعائية انتخابية البحيرة دائرة دمنهور كروت دعائية سير العملية الانتخابية النيابة العامة المخالفات الانتخابية القانون الانتخابي السلوك الانتخابي

مواد متعلقة

الهيئة الوطنية: توجيهات عاجلة بتمكين وسائل الإعلام من تغطية الانتخابات داخل اللجان الفرعية

القائمة الوطنية: المخالفات غير مؤثرة على الانتخابات ولا تستدعي إعادتها

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الائتلاف المصري: انتظام التصويت وتفاوت الإقبال في اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات النواب

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الوهاب بن فرفور" فقيه سوري ومفتي الشام ولغز حول ضياع تراثه

موعد مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

بعد غرق اللاعب يوسف محمد، تفريغ كاميرات المراقبة بحمام السباحة

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني يسجل 123.59 جنيها للبيع في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الوهاب بن فرفور" فقيه سوري ومفتي الشام ولغز حول ضياع تراثه

قصة مسجد الحديبية بمكة المكرمة، فضله وأسماؤه وسبب التسمية

ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟ تعرف على رأي الفقهاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads